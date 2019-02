D. ALIHODžIĆ | 14. februar 2019. 13:17 > 18:52 |

TRI puta za nepunih 20 dana iskliznule su cisterne sa amonijakom na deonici pruge Niš - Zaječar. Zato je odlukom Ministarstva saobraćaja i infrastrukture zaustavljen saobraćaj na ovoj železničkoj trasi.

Ministarka Zorana Mihajlović danas je prilikom posete selu Jasenovik, koje je tokom prvog iskliznuća cisterni sa amonijakom, bilo neposredno ugroženo, izjavila da će predložiti smenu direktora "Železnica" ukoliko za 15 dana ne započnu rekonstrukciju pruge. Takođe, naložila je i da se provere licence privatnih operatera koji učestvuju u železničkom saobraćaju.



Pet cisterni sa amonijakom u noći između srede i četvrtka, oko dva sata posle ponoći, iskliznulo je na pruzi Niš - Zaječar, između stanica Miljkovac i Podvis. Iz "Infrastruktura železnica Srbije" saopštili su da se cisterne u Svrljiškoj klisuri "nisu prevrnule, da nisu oštećene i da nema nikakvih curenja". I ovog puta cisterne je prevozio privatni prevoznik "NCL".

- Naložila sam železničkim preduzećima da se obustavi saobraćaj na pruzi Niš - Zaječar. Tačno je da su bila tri iskliznuća teretnih vozova, i zaista ne želim da niko od nas razmišlja da li je nešto bezbedno ili nije. Dovoljno je da postoji bilo koja vrsta straha - navela je ministarka Zorana Mihajlović. - Zato sam donela odluku da neće proći više nijedan voz ovom prugom dok se ne završi rekonstrukcija.

Ona kaže da je rekonstrukcija ovog dela pruge planirana, ali da je naložila "Infrastrukturi železnica" da taj posao u narednih 15 dana započne. Prema njenim rečima, država je zajedno sa "Železnicama" izdvojila pet milijardi dinara za rekonstrukciju 112 kilometara pruge.

- Ako radovi ne budu počeli u predviđenom roku, predložiću smenu određenih direktora - rekla je ministarka. - Meštani, novinari i ja postavljali smo ista pitanja "Železnicama" i niko od nas nije bio zadovoljan odgovorima koje smo dobijali. Ako ja pored dvadesetak direktora u železničkom sistemu treba da dođem i da naložim da se zatvori pruga na kojoj se za mesec dana dešavaju tri iskliznuća, onda vam je jasno da ćemo se ozbiljno pozabaviti odgovornošću svakoga da bismo tačno znali ko je odgovoran.

Kako je rekla, posle prvog iskliznuća su je uveravali da je to izolovani slučaj i da se to dešava, kao i da je to odgovornost privatnog operatera.

- Videćemo da li je Direkcija za železnice proverila licence tih operatera - kaže Mihajlovićeva. - Jedno su dokumenti i pravilnici iza kojih se svi zaklanjaju, a drugo je život i realnost koji vam govore da se ovde nešto dešava i da to ne valja. Ne treba da budete genije ili stručnjak da shvatite da nešto morate preduzeti.





ŽILA KUCAVICA

PRUGA Niš - Zaječar je "žila kucavica" za čitav jugoistok Srbije otkako je sagrađena 1922. godine. Obnovljena je šezdestih godina prošlog veka i od tada se ništa nije ulagalo. Brzina kojom se kreću vozovi na ovoj deonici je 30 kilometara na sat.



ULAGANjE OD 268 MILIONA EVRA

MIHAJLOVIĆEVA je rekla da je činjenica da su mnoge regionalne pruge dotrajale, jer u njih nije ulagano decenijama, ali da je isto tako nepobitno i da država ulaže više nego ikad u železnicu. Ona je podsetila da će u Nišu biti izmeštena pruga koja prolazi kroz centar grada, u okviru modernizacije i rekonstrukcije pruge Niš - Dimitrovgrad, u šta će biti uloženo 268 miliona evra.