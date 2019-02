J. J. BALjAK | 14. februar 2019. 20:33 | Komentara: 0

FABRIKA obuće "Parilab", koja već četiri godine uspešno posluje u Alibunaru, uskoro će početi izgradnju još jednog proizvodnog pogona, u kom će do kraja godine posao dobiti 200 novih radnika. Za nerazvijenu sredinu, kakva je južnobanatska opština Alibunar, ova investicija je od ogromnog značaja, pogotovo što tu posao uglavnom pronalaze ljudi koji prethodno nigde nisu radili. Novi pogon će se prostirati na 1.200 kvadratnih metara. Biće sagrađen pored postojećeg, u kom trenutno radi 400 ljudi. Čeka se samo na građevinsku dozvolu, pa da gradnja počne.

- Nadamo se da će svi papiri stići do kraja februara - kaže direktor Jon Magda. - Planirano je da pogon bude izgrađen do juna i da tu, za početak, radi 150 ljudi, a do kraja godine još 50. Svi će odmah dobiti posao za stalno, a u međuvremenu će prolaziti obuke za određene vrste poslova, koje mogu da traju i do godinu dana.

U sadašnjem pogonu, "Parilab" proizvodi gornje delove zimskih cipela i patika za ekstremne sportove, za poznati italijanski brend "Skarpa". Zadovoljni dosadašnjom saradnjom, Italijani su rešili da u Alibunaru ubuduće proizvode i kompletnu obuću, zbog čega se iskazala potreba za širenjem proizvodnih kapaciteta. Za te namene biće nabavljene i nove savremene mašine.

- Stekli smo poverenje poslodavca, zato što smo uspeli da obučimo veliki broj nekvalifikovane radne snage, da radi kvalitetno. Naši proizvodi, koji se u Italiji postavljaju na đonove, zadovoljavaju visoke standarde zahtevnih tržišta Amerike, Kanade i Kine, kao i još 40 zemalja Evrope i sveta - dodaje Magda, uz konstataciju da će novi posao mnogo značiti i firmi i zaposlenima.

U "Parilabu", inače, rade obućari, modelari i krojači iz svih krajeva Južnog Banata, a najviše iz okoline Alibunara. Kažu da su zadovoljni uslovima rada i redovnim platama.





KAPACITET

U "PARILABU" se dnevno proizvede gornjih delova za oko 2.000 pari obuće. Radi se na pet proizvodnih linija. Sav repromaterijal, kao i modeli po kojima se prave gornjišta, stiže iz Italije.