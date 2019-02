D. ZEČEVIĆ | 04. februar 2019. 09:02 |

POSLE višečasovnog saslušanja u policijskoj stanici u Prištini, Zoran Đokić (48), koji je u petak uveče uhapšen na administrativnom prelazu Jarinje pod sumnjom da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva, premešten je u policijski pritvor u Peći. Prema rečima advokata Ljubomira Pantovića, gotovo je izvesno da će mu pritvor biti produžen.

Kako ističe Pantović, osim što Đokića optužuju za krivična dela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, na teret mu se stavljaju i dva krivična dela koja nisu ni postojala u krivičom zakoniku Kosova u periodu kada su, navodno, počinjena, marta 1999. godine.

- Optužuju ga za organizovanje grupe s namerom da izvrši genocid, odnosno sinhronizovanje grupe radi izvršenja genocida i ratnog zločina - kaže, za "Novosti", advokat Pantović, i pojašnjava da navodni događaji nemaju nikave veze sa Đokićem.

Navodeći da je moguća i zamena identiteta sa optuženim, Pantović ukazuje na to da je optužnica protiv Đokića neosnovana i potpuno štura, odnosno da je tužilac nije konkretizovao.

Đokićev sin (12), sa kojim je krenuo za Kosovsku Mitrovicu, prisustvovao je maltretiranju oca. Nakon što je ovaj uhapšen, dečak je sam nastavio put od Jarinja ka Mitrovici, gde je došao na raspust kod dede.

Ovaj događaj, kako ističe Pantović, još jedna je potvrda da Priština ne namerava da odustane od kampanje zastrašivanja srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji zloupotrebom takozvanih tajnih spiskova osumnjičenih za navodne ratne zločine.

ADVOKAT Pantović (na slici)upozorava da, prema njegovim saznanjima, postoje naredbe za hapšenje određenog broja Srba sa područja oština Peć, Istok i Klina. On kaže i da je Đokićevo hapšenje nedopustivo, s obzirom na to da je je on prethodnih godina radio u mnogobrojnim međunarodnim organizacijama.