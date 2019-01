Tanjug | 26. januar 2019. 13:00 | Komentara: 0

Kako se navodi, medicinska ekipa je uz asistenciju vatrogasaca najpre morala deo puta da prepešači da bi stigla do kuće pacijenta gde su mu dali određenu terapiju, a zatim su ga na ćebetu vukli do vozila kako bi ga transportovali do prokupačke bolnice.





Nakon nešto više od devet sati, iz zavejanog prokupačkog sela Tovrljane spasen je muškarac (81), koga su spasilačke ekipe na nosilima nosili dva kilometra po snegu čija je visina bila i do metar.Akcija, koja je počela u petak oko 20.30, završena je jutros u 6.10, a problem je nastao kada zbog nevremena i velikog snega kola Hitne pomoći nisu mogle da stignu do kuće pacijenta, ali su u pomoć pritekli vatrogasci, te je pacijent na cegeru prenet do auta, prenosi sajt Prokuplje online.Problem je nastao kada su se kola Hitne pomoći zaglavila, prenosi sajt Južne vesti i dodaje da je tokom puta duvao jak vetar i padao sneg.Tada su vatrogasci pozvali još jednu ekipu iz Prokuplja i zahvaljujući njihovom naporu i požrtvovanju, uspeli da stignu do vozila.Međutim, drami tu nije bilo kraja, jer vozila nisu mogla da se okrenu zbog snega i vrate nazad.Pacijent je smešten na Odeljenje urgentne medicine i nije životno ugrožen.