POŽAREVAC – Osim vode, odnošenja smeća, poreza na imovinu i sahranjivanja, u Požarevcu su od ovog meseca za 2,4 odsto poskupele i lokalne takse – administrativna, komunalna i taksa za zauzeće javnih površina. U obrazloženju za sva ova poskupljenja, navedeno je usklađivanje sa rastom troškova života. Prema novom cenovniku za administrativne takse, mladenci koji se venčavaju u sali Gradske uprave platiće 522, a koliko žele da im matičar dođe na neku drugu lokaciju biće im višestruko skuplje – 7.383 dinara.

T umačenje gradskih propisa plaća se 1.157, a vanredni pravni lekovi 2.007. Za izdavanje urbanističkog projekta cena je 2.109, dok se za dobijanje taksi-dozvole plaća 1.055. Rešenje za izvođenje adaptacije, sanacije i rekonstrukcije objekta košta od 2.109 do 7.383, a odobrenje za postavljanje letnjih bašti 3.164. Nova cena komunalnih taksi za držanje motornih vozila kreće se od 460 do 5.740, a za priključna od 460 do 4.610 dinara.



Poskupele su i takse za zauzeće javne površine, pa su nove dnevne cene po kvadratnom metru za postavljanje reklamnih panoa od 30 do 120, a za letnje i zimske bašte od 25 do 53 dinara. Ista cena ostaće samo za isticanje firmi - od 30.000 do 400.000 i za boravišnu taksu, koja je i dalje 80 dinara. Pre usvajanja odluke o poskupljenju lokalnih taksi, održan je otvoreni sastanak u Gradskoj upravi. Na njemu je bio prisutan samo jedan građanin, koji se složio sa poskupljenjem, jer smatra da su postojeće takse niske, a prihod od njihove naplate koristi se za poboljšanje uslova života građana.