17. januar 2019.

U kraljevačkoj Opštoj bolnici saopšteno da roditelji mrtvorođenu decu nisu hteli da preuzmu od 2016. Nije postojala gradska odluka o sahranjivanju do kraja 2018.

JEDNA od 13 beba, koje su članovi Republičke komisije za nestale bebe otkrili mrtve u zamrzivačima Opšte bolnice u Kraljevu, nađena je 2016. godine na đubrištu, bačena pokraj jednog kraljevačkog kontejnera. Ovo je za "Novosti" otkrio član Republičke komisije Radiša Pavlović.

Ostalih 12 beba, kako tvrde u kraljevačkoj Opštoj bolnici, mrtvorođene su u periodu od 2016. do 2018. u toj ustanovi, a roditelji nisu želeli da ih preuzmu.

- Sve su uredno upisane u bolničkim dokumentima. Pošto nije postojala odluka Skuštine grada Kraljeva o načinu, lokaciji i drugim neophodnim merama za sahranjivanje takvih mrtvorođenih beba, mi smo ih po svim zakonskim merama "zbrinuli" kako je to i propisano - rekao je dr Zoran Mrvić, direktor Opšte bolnice "Studenica" u Kraljevu, za “Novosti”.

On je potvrdio da je u međuvremenu, u septembru prošle godine, kraljevačka skupština usvojila nedostajuću odluku i u toku je formiranje posebne Komisije, sastavljene od predstavnika bolnice, lokalne samouprave i JKP "Čistoća", čija će nadležnost biti sahranjivanje mrtvorođenih beba. Mrvić očekuje da će se to obaviti u narednih 15-20 dana.

Leševi beba otkriveni su tako što su predstavnici roditelja u Komisiji za nestale bebe dobili informaciju o postojanju desetak posmrtnih ostataka u kraljevačkim bolničkim hladnjačama. Kako kaže Radiša Pavlović, zakazali su sastanak sa menadžmentom Opšte bolnice i tražili uvid u hladnjače.

- Na licu mesta videli smo da ima 13, a ne 10 beba. Rečeno nam je da su u pitanju mrtvorođenčad koju roditelji nisu hteli da preuzmu u poslednje tri godine, ali tek treba da izvršimo uvid u dokumentaciju. Za jednu bebu videli smo prema papirima da je pronađena mrtva pored kontejnera. Odmah smo pozvali republičkog inspektora za zdravstvo - kaže Pavlović.

ISPITUJE SE 65 SLUČAJEVA PAVLOVIĆ dodaje da je kraljevački slučaj pokazao da će sve sumnje u vezi sa nestancima beba biti rasvetljene, jer postoji politička volja državnog vrha i odlična saradnja roditelja i policije. Po nalogu tužioca u šest gradova u Srbiji, kako kaže, policija već ispituje 65 slučajeva prijavljenog nestanka beba iz porodilišta. Reč je o Kraljevu, Kragujevcu, Kruševcu, Nišu, Leskovcu i Požarevcu.

Ovim povodom kraljevačka Opšta bolnica u četvrtak po podne se oglasila i zvaničnim saopštenjem za medije.

- Prilikom kontrole Republičke komisije za nestale bebe, u Službi za patologiju i sudsku medicinu OB „Studenica“ je prikazano 13 mrtvorođenih, obdukovanih beba od 2016. koje roditelji nisu preuzeli. One se čuvaju po svim Zakonom predviđenim propisima o čemu se vodi uredna evidencija u Protokolima, s obzirom da do decembra 2018. nije postojala gradska odluka o sahranjivanju ovih beba. U toku je formiranje Komisije naše ustanove i ovlašćenog JKP „Čistoća“ za sahranjivanje mrtvorođenih beba, tako da će se u narednom periodu, u skladu sa ovom odlukom, obaviti njihovo sahranjivanje – piše u saopštenju za javnost. – Skandalozno je da se ovi podaci pogrešno tumače i koriste za širenje panike i uznemiravanje javnosti, a za to neko treba da snosi odgovornost.