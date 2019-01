Tanjug | 13. januar 2019. 16:39 | Komentara: 0

U Novoj Varoši, gde je već peti dan vanredna situacija zbog problema koje su izazvale snežne padavine, u blokadi je još desetak kuća, a očekuje se da danas ili u toku sutrašnjeg dana sve bude raščišćeno i do najudaljenih zaselaka.Kako javlja RTS, u Arilju je danas ukinuta vanredna situacija.Nastavlja se izvlačenje snega i iz opštinskog centra Nove Varoši, a do sada je sa ulica odneto oko 3.000 kubika, što je jedna trećina snega u gradu.Sutra bi sve trebalo da bude normalizovano, ali meštani strahuju od novog snega i vetra.U Požegi će u toku dana mašine koje čiste sneg stići do svih i najudaljenijih domaćinstava u višim brdskim predelima.U Arilju je danas ukinuta vanredna situacija jer su očistili sve puteve, a već je prethodnih dana stabilizovano snabdevanje strujom.