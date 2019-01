S.BABOVIĆ | 12. januar 2019. 13:30 > 17:21 |

KRUŠEVAC - PRIPADNICI MUP u Trsteniku su za svega nekoliko sati rasvetlili su incident u kome je oštećen auto RTV Trstenik u tom gradu. Uhapšen je L.M.(19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

- On se sumnjiči da je noćas, u društvu sa jednim maloletnikom, nakon žurke u trsteničkom klubu, oštetio vozilo televizije, parkirano u neposrednoj blizini kluba. Na vozilu su oštećeni vozačevo i vetrobransko staklo i retrovizor-navode u policiji. -Po nalogu tužioca, L.M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku.





Zbog sumnje da je počinio isto krivično delo, protiv maloletnika će Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.Kako su “Novoti” ranije objavile,da nešto nije u redu sa službenim vozilo, primetili su novinari RTV Trstenik kada su jutros došli na posao.Odmah su alarmirali policiju koja je krenula sa uviđajem na parkingu koji je, inače, pokriven video-nadzorom.Kamere su i usnimile osumnjičene.