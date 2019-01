S. Babović | 11. januar 2019. 17:05 | Komentara: 0

Smetovi i nepristupačan put do mesta, koje se nalazi na samoj administrativnoj liniji sa Kosmetom otežavali su probijanje i evakuaciju starice





Starica (80) koja je doživela moždani udar u selu Stanulovići kod Brusa spasena je u akciji koja je trajala od ranih jutarnjih časova, saznaju “Novosti”.

