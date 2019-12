Novosti online | 06. decembar 2019. 08:25 | Komentara: 0

Rukometašica Srbije su uspele da savaladaju Sloveniju u teškom meču sa 29:27 i ostale na Svetskom prvenstvu u Japanu. Izabranice Ljubomira Obradovića idu u narednu fazu takmičenja kao trećeplasirane u grupi. Pored Srbije dalje idu selekcije Norveške i Holandije. Srbija je sakupila šest bodova u grupi, ali dalje ne prenosi bodove jer je savladala ekipe koje nisu izborile plasman dalje (Angolo, Kubu, Sloveniju).







Zasluge idu na račun celog tima, a Slađana Pop Lazić je bez greške predvodila ekipu. Na kraju u junake meča upisala se i Katarina Liščević sa poslednja dva gola i pobedu Srbije.







Mnogo je loše krenula Srbija odlučujuću utakmicu na Svetskom prvenstvu u grupnoj fazi. Slovenke su do 8. minuta meča imale na svojoj strani 0:5 (!). Bilo je mnogo grešaka i selektor Obradović je morao da napravi rezove i promeša karte ...





Tokom prvog poluvremena uspele su rukometašice Srbije da se dovedu u red sa novim snagama na terenu i predvođene Slađanom Pop Lazić, koja je bila nepogrešiva, napravile su preokret i na odmor otišle sa poenom prednosti – 13:12.





Odmah na početku drugog poluvremena Srbija je, preko Lavko, došla do +2 – 14:12 (32. minut). Slađana Pop Lazić nastavlja da trese mrežu protivnica za maksimalno vođstvo od 15:12. Sa dva vezana gola (jedan sedmerac) Slovenija je uspela da smanji razliku 15:14, ali je Slađana Pop Lazić vratila priču na staro – 16:14...





Uspele su Slovenke da izjednače na 17:17, ali je Pop Lazić, na asistenciju Lavko, bila nezautavljiva. Ova žena do sada ima učinak 7/7. Rezultat se menjao gol za gol, do 42. minuta kada Slovenija pravi preokret 19:20. Srbija juri rivalke, a kapiten Lavko izjednačava 20:20. Međutim, Slovenija preko Barič vraća minimalno vođstvo 20:21, a Srbija greši u dodavanju i gubi napad. Stanko uveđava to vođstvo i to sa leve strane za 20:22 u 45. minutu.





Odbrana Srbije je počela da popušta. Stanko je za naše igračice postala ozbiljan problem, baš kao i njeni golovi koji su doveli Sloveniju do +3 – 20:23 u 46. minutu. Vratio je selektor Obradović u igru Mariju Obradović, koju je izveo kada je na početku išlo loše. U prvom napadu je izgubila loptu, ali je odmah u sledećem tresla mrežu protivnika i posle četiri minuta promenila rezultat za Srbiju – 21:23. Trifunović i Pol Lazić su nastavile seriju i izjednačile 23:23. Međutim, Stanko daje svoj osmi gol 23:24. Upisuje se i Dragana Cvijić među strelce 24:24 (50. minut). Marija Obradović, u punom trku, vraća vođstvo Srbiji – 25:24...





Borile su se obe selekcije. Srbija je dobila još jednu raspoloženu igračicu – Željka Nikolić golom uvećava razliku 6. minuta pre kraja meča – 27:25, a na drugoj strani Katarina Tomašević brani šut Stanko. Slovenija je 4. minuta bez pogodka i nije iskoristila dva puta napade sa igračicom više.





Ana Gros prekida golgetersku krizu, ali Dijana Radović pravi faul za isključenje. Srbija je sa dva igrača manje, ne koristi priliku u napadu i to kažnjava Stanko koja preko celog terena i cele odbrane baca loptu i pogađa gol za izjednačenje 27:27 minut pre kraja.





Liščević pogađa za 28:27 i Srbija krade loptu za novi napad 30 sekundi pre kraja.Posle tajm auta Liščević pogađa ponovo za nastavak takmičenja 29:27