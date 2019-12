N. Iljukić | 03. decembar 2019. 20:45 | Komentara: 0

Sećam se Tokija 1964. kao da je juče bilo. Gostoprimstvo ljudi, grad čist kao apoteka, uslovi za takmičenje. Sve je bilo do tada neviđeno za nas iz ovog dela Evrope - priča Miroslav

NEKADA smo prelazili pola sveta, ali smo sa osmehom osvajali zlatne medalje. Sa istim žarom u očima i istim onim pobedničkim osmehom je ovo, za "Novosti", danasna Belom dvoru na Dedinju, poručio nekadašnji jugoslovenski i slovenački legendarni gimnastičar Miroslav Cerar, koji je bio gost Olimpijskog, Paraolimpijskog komiteta Srbije i "Tojote", koja je sa ambasadom Japana danasorganizovala događaj pod sloganom "započni svoje nemoguće".





Malo je danas autentičnih sportskih heroja iz prošlog veka koji su slavu, naizgled malih sportova nekada velike i moćne zemlje nosili u svojim rukama ili oko svog vrata. Jedan od tih heroja je sigurno 80-godišnji i izuzetno vitalni Miroslav Cerar, dvostruki olimpijski šampion iz Tokija 1964. i Meksiko Sitija 1968. godine.





- Sećam se Tokija 1964. kao da je juče bilo. Gostoprimstvo ljudi, grad čist kao apoteka, uslovi za takmičenje. Sve je bilo do tada neviđeno za nas iz ovog dela Evrope. Imao sam sreću da je nekoliko vrhunskih sportista i 1963. bilo u Japanu na generalnoj probi za Olimpijadu. Zlato koje sam tada osvojio takmičeći se na konju s hvataljkama je bilo ispunjenje mog sna. Isti uspeh sam ponovio i u Meksiku četiri godine kasnije. Iz Tokija sam te 1964. doneo i bronzu posle borbi na vratilu - seća se Cerar.





POKLON JAPANACA MIROSLAV Verar će na sledećim Olimpijskim igrama u Tokiju biti vođa slovenačke sportske ekspedicije. Danas je prepričao detalj od pre nekoliko nedelja kada je bio u Japanu. - Priredili su mi svečani prijem i na kraju večere uručili originalan poklon. Čuvali su 55 godina konja sa hvataljkama na kojem sam osvojio zlato u Tokiju. Nisam verovao kada sam shvatio da mi ga poklanjaju i šalju u Sloveniju - kaže Cerar.

Sećanja na događaje od pre 55 godina ređaju se kao na traci...





- Pošli smo u Tokio dosta pre starta Olimpijskih igara. Odlazak i povratak je delovao zaista kao put preko celog sveta. Leteli smo prvo do Amsterdama, pa odatle do Enkoridža na Aljasci i stigli do Tokija. Odatle smo krenuli preko Nju Delhija i Kaira, pa nazad u Jugoslaviju - evocira Cerar maršrutu i uspomene.





Na današnjem upoznavanju, kada je saznao da smo iz "Večernjih novosti", Cerar je kao iz topa postavio tri sasvim obična i brižna pitanja.





- To su novine koje traju još iz mog vremena... Kakav vam je danas tiraž? Kako se čitate, kako opstajete u ovo vreme?Odmah zatim i sasvim logično pitanje: "Pratite li gimnastiku u Srbiji"? Kada je dobio odgovor da je to uglavnom kada nam u goste dođe Miroslav Cerar, opet je jedan od salona Belog dvora ispunio onaj isti dečački osmeh legendarnog zlatnog olimpijca, kojeg su Japanci pre 55 godina prozvali "kraljem i bogom konja sa hvataljkama".





Priči o onim i ovim vremenima nikada kraja...





- Nekada smo skoro svi bili amateri. Danas se sve promenilo. Svi su profesionalci, promenili su se uslovi takmičenja, uslovi suđenja. Ali, ona i ova vremena imaju i nešto zajedničko, a to je želja za takmičenjem i pobedama - zaključuje Cerar kojeg su roditelji kao dečaka iz straha od krhke građe dali u ruke školskom učitelju koji ga je poslao na gimnastiku. I u - slavu!





DOK smo završavali razgovor sa Miroslavom Cerarom seniorom, on je pokušavao da telefonom dozove Miroslava juniora, nekadašnjeg premijera, danas ministra spoljnih poslova Slovenije, koji je danas takođe bio u službenoj poseti Beogradu.





LIČNA KARTA

* Datum i mesto rođenja: 28. 10. 1939. u Ljubljani

* OI zlato (1964, 1968)

* OI bronza (1964)

* SP zlato (4 puta), bronza (2)