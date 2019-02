Beta | 13. februar 2019. 18:50 |

Vaterpolo savez Srbije i srpski klubovi uputili su danas dopis Upravnom odboru Regionalne lige u kome se ističu da iz bezbedonosnih razloga ne žele da igraju u Splitu i okolini od 200 kilometara do kraja sezone.



VSS i klubovi doneli su odluku na sastanku u Kući vaterpola nakon što su vaterpolisti Crvene zvezde napadnuti u Splitu pred meč sa Mornarom u Regionalnoj ligi proteklog vikenda."Svi smo svesni događaja koji su se odigrali u Splitu 9.2.2019. pred odigravanje utakmice 12. kola VK Mornar - VK Crvena zvezda gde su napadnuti sportisti VK Crvena zvezda hladnim oružjem, od strane grupe huligana. Nažalost, taj napad huligana bio je motivisan etničkom mržnjom, što u svakom slučaju predstavlja najteži mogući vid nasilja. Samo pukom srećom po sve nas, taj napad se nije završio tragičnim ishodom", navodi se u dopisu.Dodaje je da je "ohrabrujuća brza reakcija hrvatske policije i to što su svi relevantni faktori u Hrvatskoj, politički i sportski, osudili incident"."Iskreno verujemo da se neće samo na tome završiti, već da će počinioci ovog zlodela biti najstrože kažnjeni. Inicirano navedenim, rukovodstvo Vaterpolo saveza Srbije je održalo sastanak sa predstavnicima srpskih klubova, učesnika RVL kako bismo analizirali novonastalu situaciju i preduzeli određene korake. Kao zaključak donesen je jedinstven stav svih srpskih klubova, učesnika RVL da do kraja tekuće sezone ne učestvuju na sportskim borilištima u gradu Splitu, kao i sportskim borilištima koji se nalaze na udaljenosti manjoj od 200 kilometara od Splita iz bezbednosnih razloga".U dopisu piše i da je za VK Crvena zvezda u ovom trenutku neprihvatljivo da gostuje u Splitu, pa se upućuje molba da se izmesti mesto odigravanja kako bi se završilo takmičenje."Molimo vas da nam odgovorite do utorka 19. februara", zaključuje se.U napadu je najteže prošao golman Aleksandro Kralj, koji je morao da skače u more u begu i ima povrede nosa i posekotinu nože, Dušan Vasić je dobio udarce u potiljak, a Miloš Maksimović u nogu.