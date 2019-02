J. Kerbler | 10. februar 2019. 15:46 > 19:26 |

OD STALNOG DOPISNIKA: ZAGREB



Napad na vaterpoliste ”Crvene zvezde” u Splitu bio je unapred pripremljen, a trojica od petorice napadača splitska policija je privela na ispitivanje. Dokaz da su napadači planirani da na samoj splitskoj Rivi napadnu sportiste su objavljene fotografije na kojima se vidi da je jedan od njih imao u ruci teleskopsku palicu koju je očito uzeo kako bi njom povredio goste iz Beograda.



Kod jednog od privedenih huligana pronađen je i dres, a policija je saopštila da je istragu pokrenula odmah nakon što se dogodio strašan incident koji je osramotio Split i Hrvatsku. Antonela Lolić, portparol splitske policije najavila je da se nastavlja potraga za još dvojicom odbeglih huligana i da će policija detaljno rekonstruisati što se sve događalo.





PROČITAJTE JOŠ: HRVATSKI KOMENTATOR ZAPALIO REGION: Zvezdaši, izvinite, nemojte nikada biti kao mi! Gospodo političari, ovo ste vi zakuvali!





Po pričanju nekih Splićana koji su se našli na licu mesta napad na vaterpoliste počeo je nasred Rive, gde je mnogo sveta, a začudo nije bilo policije iako se radilo o sportskom susretu visokog rizika. Igračisu mirno sedeli kada su im prišli huligani i tražili da skinu dresove. Odmah su počeli da ih udaraju po leđima i nogama, a čim se pojavila policija napadači su se razbežali. Kada je golman Aleksandar Kralj skočio u more mnogi su mu Splićani dovikivali uvredljive poruke, nazivajući ga ”četnikom”, ali bilo je i onih koji su želeli da pomognu i tražili su da se prekine sa napadom na vaterpoliste.





Oglasio se i hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji kaže da se iz ovog slučaja ne može izvuči zaključak da je Hrvatska generalno nesigurna za sportiste. ”Ovaj incident u Splitu najoštrije osuđujem, ničim se ne može opravdati. Policija je reagovala veoma brzo. Još tri kluba iz Srbije su trenutno u Hrvatskoj, jedan u Šibeniku, jedan u Makarskoj i još jedan u Splitu. Ne bihgeneralizovao, pogotovo da se stvori dojam da je Hrvatska nesigurna”. Potvrdio je da je podnesena nota sa srpske strane hrvatskoj ambasadi u Beogradu.







PROČITAJTE JOŠ: PRIVEDENA TROJICA NAPADAČA: Za jednim huliganom se još uvek traga, pronađen i dres koji su oteli Zvezdinom vaterpolisti





Iako je splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara odmah reagovao i osudio ovaj napad gotovo je katastrofalno reagovanje izvesnog Martina Pauka, koji je član gradskog veća i član stranke Nezavisniza Hrvatsku, koji je poručio da su vaterpolisti sami krivi za napad. ”E pa "delije" drage, siguran sam da bi, da ste u miru prošetali Rivom u subotu u podne, negde kod fontane stali, napravili selfie i stavili ga na instagram te se k***ili svojim jaranima u Beogradu i ponosno im pričali kako ste prošetali centrom Splita u dresovima Zvezde, a da vam niko nije ništa mogao jer ste "moćni", "ogromni", "snažni". Sada im bre pričajte kakvo je more u februaru”. Za sada ni tužiteljstvo nije reagovalo na ovu, gotovo neverovatnu huškačku izjavu. Kao što nema zvanične reakcije na poruku koju je uputio Marin Krpetić, predsednik Udruženja stanovnika istorijski jezgre grada Splita koji je na Fejsbuku napisao: ”Bravo ekipa, plaćam piće svima”. Lipo je vidit da čuvate grad, Volimo vas”.





Reagovao je i Siniša Vuković, predsednik Društva hrvatskih književnika u splitskom ogranku koji kaže da je tri meseca bio u Beogradu i govorio dijalektom koji nikoga tamo nije smetao i nije imao nikakvih problema. Čak su ga Beograđani častili kada su čuli da je iz Dalmacije. ”A na Rivi u Splitu, juče, dogodio se Split koji nije deo odgoja starih Splićana! Dogodio se incident koji nema veze sa zdravim razumom”.





Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor napisala je na Tviteru da je reč o sramotnom napadu, dok je saborski poslanik iz redova HDZ-a Ivan Ćelić kazao da su huligani koji se verovatno vole opustiti uz zvukove srpskih folk hitova sramota Dalmacije i Hrvatske i zaslužuju strogo kažnjavanje.





PROČITAJTE JOŠ: NOVI DETALjI NAPADA U SPLITU: Zvezdine vaterpoliste udarali metalnim štanglama i palicama, pretili klanjem!





Redanje incidenta za incidentom ne samo da šalje sliku o Hrvatskoj, već će sigurno imatiza posledice da će mnogi gosti iz Srbije ubuduće zaobilaziti Jadran. Dok hrvatski turisti koji posećuju Srbiju kažu da ih na svakom mestu dočekuje dobrodošlica i da se osećaju potpuno bezbedni, divljanje huligana, uz odobravanje mnogih koji su i u svetu politike, pokazuje sliku današnje Hrvatske u kojoj je sve više incidenata u kojima su u glavnoj ulozi huligani i neofašisti.





POZVAO HULIGANE

Među privedenima je i sin fudbalskog trenera iz Splita koji radi kao konobar u kafiću na Rivi i on je svojim mobilnim pozvao ostale huligane. Policija mu je zaplenila mobilni telefon i sada se istražuje sa kim je bio u kontaktu.





JUTARNjI: HRVATSKA JE ZEMLjA NASILjA





U Hrvatskoj ne jenjavaju reagovanja na napad na srpske vaterpoliste, koji se dogodio u subotu na splitskoj Rivi, a Jutarnji list danas piše da je Hrvatska zemlja nasilja u kojoj huligani napadaju sportiste, šamaraju devojke, a govor mržnje je sveprisutan i sve to, kako se navodi, - zato što im se može.



"Ako se neko pita zašto su splitski huligani napali vaterpoliste Crvene zvezde, koji su sedili na Rivi i pili kafu, a jedini im je greh bio taj što su bili u trenirkama s klupskim obeležjima, evo mu jednostavan odgovor - zato što mogu", piše u komentaru Ivanka Toma.



Autorka kaže da je "Hrvatska zemlja nasilja" i dodaje da to nije preterivanje.



"Nasilje i huliganizam odavno nisu rezervisani za visokorizične fudbalske utakmice niti su tek povremena prateća pojava uz pijanke na seoskim zabavama", piše Toma.



Mladićima je, kaže, postalo normalno išamarati devojku, a mlaćenje žene i dece nešto je što mnogi doživljavaju kao deo porodičnog rituala.



"Ima direktora škola, poput onog Ekonomske u Zadru u kojoj se dogodilo žigosanje za vreme nastave, kojima vršnjačko nasilje nije ništa posebno. Verbalno, a nedavno gotovo i fizičko nasilje deo je repertoara koji politika servira iz Sabora", navodi autorka.



Konstatuje da je u Hrvatskog "govor mržnje je sveprisutan, a na njega se slabo ili nikako reaguje".



Policija, ističe, ne podnosi prijave za upotrebu fašističkih simbola, a vlada pemijera Andreja Plenkovića, kako kaže, "izbegava to zakonski da reguliše".



"Kruna svega su naša policija i sudovi. Policajci koji neretko ženu koja je došla da prijavi porodično nasilje otprave kući s porukom neka se javi ako je opet izlema. Uostalom, nije li ministarka Nada Murganić porodično nasilje požeškog župana prokomentarisala rečima: “Tako je to u braku”, podsetila je Toma.



Kao krunu svega, autorka ističe, hrvatske sudove za koje kaže da, kada se nešto i pokrene, uspeavaju da "ubiju" postupak dok ne izgubi svaki smisao.



"Uzmimo Daruvarca koji je prebio 18-godišnju Zadranku. Sud je pustio na slobodu nasilnika bez ikakvih mera opreza, znajući pritom da ima dvojno državljanstvo i može se zauvek skloniti u BiH. I zašto bi se onda splitski huligani bojali da će biti momentalno uhapšeni i kažnjeni? Imaju razloga da veruju da neće biti sankcionirani što su napali Srbe", zaključila je Toma.