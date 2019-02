Novosti online | 10. februar 2019. 13:08 |

Možda bih otišao predaleko ako bih rekao da država sponzoriše ovakve činove, ali sasvim je sigurno da malo toga radi da do njih ne dođe - napisao je Cvijanović





Posle napada huligana na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu, brojne poznate ličnosti, kako iz sveta sporta, tako i iz političke sfere i javne scene, oglasile su se i osudile ovaj incident.Međutim, jedan komentar posebno je privukao pažnju javnosti. Poznati hrvatski sportski komentator Neven Cvijanović oštro je osudio postupak svojih sunarodnika, a tekst koji je napisao za portal "Sportklub" definitivno će odjeknuti regionom.

- Moram nešto o ovome reći, pa kud puklo da puklo, kome se sviđalo ili ne sviđalo. Pre svega, jako me je sramota. Verovatno vam je poznat taj osećaj kad se istinski sramite, kao da ste upravo vi jedini i isključivi krivac za sve. Kao da sam ja bio taj moron koji je udario te momke na splitskoj rivi, kao da je moja ruka poterala tog jadnog mladića u more i kao da sam ja lično taj kreten koji je vikao "četnik". I to je zanimljivo, čak sam više vremena proveo razmišljajući o tom najnižem stupnju čovekovog pretka koji viče iz gomile, nego o toj čovekolikoj hordi koja tuče. Mislim da se taj "junak" koji huška s tobože neprimetnim "četnik" nalazi na nižoj lestvici razvoja od onog koji podiže ruku na sportiste koji su u poseti njegovom gradu, koji bi trebali iz njega poneti lepe uspomene.







Na kraju, dragi sportisti, vaterpolisti Crvene zvezde, ako vam to nešto znači, ja vam se izvinjavam. Oprostite na našem negostoprimstvu, oprostite na našoj neukosti i uskogrudnosti. Molim vas, nemojte se vi prema nama poneti ovako kao što smo mi prema vama - poručio je priznati hrvatski sportski komentator.





Prenosimo vam deo komentara hrvatskog novinara, koji je bez ustezanja izneo svoj stav.Reći će kako je ovo izolovan slučaj u jednom prilično uređenom društvu i kako ne može grad i država biti taoc male grupe neotesanih. Ali, je li zaista tako? Je li zaista istina da država i društvo sa ovim nemaju nikakve veze. Ajmo jednom da pogledamo sami sebe u lice i kažemo istinu... Pa nije baš tako.Možda bih otišao predaleko ako bih rekao da država sponzoriše ovakve činove, ali sasvim je sigurno da malo toga radi da do njih ne dođe. Sami ste, gospodo političari, ovo sve zakuvali! Svi vaši sitnopolitički govori i prozivanja vraćaju nam se kao bumerang. Namerno nisam napisao “vraćaju VAM se” jer vi ste srećni ako status "quo" potraje, vi se zadovoljno smeškate kad pravi Hrvati mlate četnike. Zadovoljno trljate ruke kad se mrze Srbi, Hrvati, Albanci, muslimani… Srećni ste kad ljude tuku usred bela dana na splitskoj rivi.Na žalost, tako je kako je i ništa se, barem u bližoj budućnosti, neće promeniti. Barem dok još nekoliko generacija ne odraste, ako se i onda nešto promeni. Svaka čast tim Splićanima koji su pružili ruku tom dečku koji je iz mora vikao da je Crnogorac i da nije Srbin. Svaka čast na pomoći, ali tragikomična je ta scena. Veliki i teški crnjak, a opet i neverovatno montipajtonovski komad. Pesimista sam, baš sam j***no nezadovoljan i nesrećan zbog činjenice da se ništa nije promenilo i da se verovatno ništa neće promeniti.Podsetimo, Vaterpolisti Crvene zvezde napadnuti su u nedelju u centru Splita.Četvorica igrača sedela su na kafi oko 13:40 sati na Rivi, glavnom gradskom šetalištu, kada im je prišla grupa mladića i zatražila od njih da skinu trenerke sa klupskim obeležjima, a potom nasrnula na njih i počela da ih tuče.Zbog ovog incidenta utakmica Mornar - Crvena zvezda je odložena, a crveno-beli su se vratili u Beograd.