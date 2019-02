J. Kerbler - S. Krstović | 09. februar 2019. 19:47 |

SKANDAL u Splitu. Huligani su na gradskoj rivi napali trojicu vaterpolista Crvene zvezde, golmana Aleksandra Kralja, koji se spasao skokom u hladno more, Dušana Vasića i Miloša Maksimovića. Zbog toga je otkazana utakmica 13. kola regionalne Triglav lige crveno-belih sa domaćim Mornarom.





Napad se dogodio oko 13.40 kada su petorica huligana počela sa provokacijama i uzvikivanjem uvreda ("Četnici") na račun igrača Crvene zvezde Aleksandra Kralja, Dušana Vasića i Miloša Maksimovića. Vaterpolisti su sedeli na kafi, a huligani su tražili od njih da skinu trenerke na kojima su bile klupske oznake. Kada to oni nisu uradili, počeli su da ih biju i odguruju, tako da je golman Aleksandro Kralj skočio u hladno more kako bi se spasao. Za "Novosti" je nekoliko svedoka ovog nemilog događaja reklo da je napad hiligana bio brz i neočekivan, da su bili izrazito agresivni i uputili beogradskim sportistima niz uvreda i pretnji. Spominjala se i Srbija, vređani su i srpski političari, a vateroplisti su, osim jednoga, nekako uspeli da odu prema Dioklecijanovoj palati.





- Ja nisam Srbin, ja sam Crnogorac - vikao je Kralj i nije hteo da izađe iz mora dok nije stigla policija. Kralju je policija ponudila da ga hitno odvede do lekara, na šta on nije pristao. Željka Radošević iz splitske policije potvrdila je da policajci koji su izašli na teren nisu ustanovili ozlede kod sportiste, a sva trojica su splitskoj policiji opisali šta se dogodilo.





PROČITAJTE JOŠ: SKANDAL U SPLITU: Vaterpolisti Zvezde napadnuti, tražili spas u moru (VIDEO)





- Da nisam skočio u more, ubili bi me - rekao je Kralj u policiji.





Pre tog događaja vaterpolisti su šetali Splitom i nije bilo nikakvih incidenata. Neverovatna je bila i reakcija nekih stanovnika Splita koji su nakon incidenta i pokušaja da se iz mora izvuče nesrećni vaterpolista, uzvikivali: "Pusti, on je ipak četnik". U trenutku kada je izlazio iz mora, Kralj je skinuo majicu kluba i bacio je u more, te ostao u sivoj potkošulji. Na vanrednoj konferenciji za medije VS Srbije i Crvene zvezde, istaknuto je da je najvažnije da su svi igrači živi, a i da će ubuduće morati da se obezbedi veća sigurnost igrača.





- Sedeli su u kafiću, u civilnim jaknama, ispod kojih su imali klupske majice. Ono što sam saznao jeste da je konobar primetio da Maksimović nosi majicu sa Zvezdinim obeležjima i pitao šta to ima na sebi. Miloš mu je odgovorio da je to klupska majica, na šta mu je ovaj odbrusio: "Nećeš ti meni..." Hteli su da napuste kafić, ali su ih napali. Kralj je udaren nekoliko puta u glavu, Vasić više puta u potiljak, a Maksimović metalnom štanglom u nogu. Huligani su imali štangle, drvene palice, noževe. Pretili su klanjem. Kralj se spasao zahvaljujući dobronamernim građanima. I mi smo im zahvalni što su zaštitili naše igrače - prenosio je utiske ekipe iz Splita danas na presu direktor Crvene zvezde Igor Milojević.



PROČITAJTE JOŠ: VSS O INCIDENTU: Nije prvi put da se ovako nešto desi, dovodi se u pitanje igranje srpskih klubova u Hrvatskoj





Igor Milojević, Viktor Jelenić i Đorđe Đorđević



Policija je počela potragu za huliganima, a građani tvrde da to ne bi trebalo da bude težak posao jer postoje i brojni snimci napada. Huligani su pre nego što su se razbežali uzeli trenerku jednog od vaterpolista, koji ju je odbacio da ne dođe do još većih problema.

- Bio sam u Zvezdi i kada je igrala velike utakmice. Na finalu Lige šampiona, 2013. na Banjici, pred 6.000 navijača igračima dubrovačkoj Juga nije falila ni dlaka sa glave. Mi nikad ne bismo dozvolili da neki igrač doživi poniženje kao Kralj. Zato sam ponosan na Beograd, Srbiju. Pa, igrači Mornara su na Dorćolu igrali u kupaćim gaćama na kojima je pisalo "Torcida", pa ih niko nije napao. Jedino je bilo verbalnih dobacivanja - naglasio je Milojević.



PROČITAJTE JOŠ: OTKAZUJE SE UTAKMICA U SPLITU: Vaterpolisti Zvezde se vraćaju u Beograd, Mornar osudio napad na crveno-bele





STRELCI IZBEGLI LINČ 2016.

HULIGANI su u Splitu 2016. godine napali srpske strelce koji su bili na mitingu. Damir Mikec, Dušan Petrov, Zoran Vujić, Srđan Jovanović su se sa Hrvatom Urošem Kačavendom vraćali sa večere kad su ih napala sedmorica huligana.

Srećom, izbegli su linč. Mikec je objasnio da su uočili da ih momci prate, da su pre njih stigli do automobila, i pobegli pre nego što su huligani stigli da otvore vrata.