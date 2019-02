Novosti online | 09. februar 2019. 15:44 > 16:37 |

Loše vesti stižu iz Splita, gde su nepoznati huligani napali vaterpoliste Crvene zvezde, a neki od njih su spas od batina pronašli skokom u more





Naime, kako prenose lokalni mediji, igrači su sedeli u kafiću, obučeni u trenerke sa klupskim obeležjima, kada im je prišla grupa mladića i zatražila da te trenerke skinu.





Huligani su potom fizički nasrnuli na vaterpoliste i počeli da ih tuku. Jedan od napadnutih se spasao skokom u more, dok su ostali uspeli da pobegnu i vrate se u hotel.





- Odjednom je nastala vika i jedan čovek je skočio u more. Mislim da je bilo više napadača, a nesrećni mladić je iz mora vikao da je Crnogorac – rekao je jedan od svedoka.





Drugi svedok tvrdi da je konobar kafića, sluteći da bi moglo da dođe do incidenta, posavetovao Zvezdine igrače da nekako makar prekriju obeležje kluba.







- Jedan od vaterpolista je posle napada potrčao, skinuo trenerku i skočio u more, a napadači su je odneli sa sobom kao trofej.

VIDEO: Napadnuti igrač VK Crvena zvezda u Splitu. Oko njega su bili građani. Policija ga je ubrzo odvela. @DNEVNIKhr #DnevnikNoveTV pic.twitter.com/w1jK4g0HWf — Mario Jurič (@JuricNovaTV) February 9, 2019





Splitska policija je takođe potvrdila da je nedugo potom dobila dojavu o napadu.





