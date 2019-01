Prvi napad na utakmici imala je Srbija, ali je Orbović posle šuta pogodio spoljni deo mreže. Francuzi na drugoj strani odmah šalju loptu u mrežu Cupare i dolaze do početnog vođstva. Naš rival odlično igra u odbrani, ali nema rešenje za silovit šut Mošića sa deset metara (1:1). "Orlovi" sjajnim kretanjem u odbrani u dva navrata sprečavaju "plave" da realizuju kontru, a Marsenić i Mošić to kažnjavaju za vođstvo 3:1.



Karabatić je iznudio sedmerac, a Gigu savladao Verkića (3:2). Izgledalo je kao da će Francuzi uspeti da se odbrane u narednom napadu Srbije, ali se Marsenić odlično snašao na crti. Ipak, nedugo potom, zbog udarca koji je zadao Giguu u predelu lica, naš pivot je dobio isključenje.



Francuska sa novog sedmerca stiže na minus jedan, a posle sjajne akcije Mema, Engesana i Fabregasa dolazi do izjednačenja u 11. minutu (4:4). Engesan je potom doneo vođstvo "plavima", ali se Vanja Ilić sa sedmerca pobrinuoda se rezultat poravna (5:5).



Pivotmen Srbije Marsenić u 14. minutu grubo je fauliran, a potom se sudario glavom sa jednim protivničkim bekom. Zbog krvarenja je morao da napusti teren, kako bi mu se ukazala pomoć i promenio dres.



U nastavku je sa dva pogotka zablistao Radivojević, koji je Srbiji doneo novu prednost 7:6. Međutim, ne dozvoljavaju rivali "orlovima" da se "odlepe". Posle novog sedmerca rezultat je 7:7, ali ne zadugo. Kukić je odlično uposlio Radivojevića, koji po treći put pogađa gol Žerara (8:7). Klupa Francuske je zatražila tajm-aut.



Mem je uspešno realizovao narednu akciju i dogovor sa trenerom, ali Mošić uzvraća na drugoj strani. Posle sedme odbrane Žerara, Francuzi prelaze u vođstvo - 11:9. Sada Peruničić traži tajm-aut. Golmani Srbije Verkić i Cupara još uvek su sa nulom kada su odbrane u pitanju.



U 26. minutu, nakon zatraženog predaha sa klupe "orlova", Cupara konačno uspeva da uhvati loptu i zaustavi šut protivnika. Ipak, naši momci još jednu kontru bacaju u vodu, a Abalo donosi Francuzima plus tri (12:9). Lagar pogađa za 13:9, uz isključenje za Orbovića.



Marsenić je nastavio da zadaje muke odbrani rivala, iznudio je sedmerac, a Vanja Ilić silovito šutirao i savladao Žerara. Abalo je ponovo bio precizan sa desnog krila, ali uzvraća Vanja Ilić. Remili je vratio "plavima" plus četiri, a onda po isteku prvog poluvremena - senzacija! Srbija je imala priliku da izvede deveterac i šutira direktno na gol. Učinio je to Mošić na maestralan način i preko kompletne odbrane rivala pogodio sam Žerarov gornji levi ugao. Posle 30 minuta igre rezultat je 15:12 u korist Francuske.