NE dešava se svakog dana da svetska šampionka pojača domaći klub, pa zato nije ni čudo što je dolazak Tijane Malešević odjeknuo u našim medijima. Srpska odbojkašica je od povratka sa SP trenirala sa Crvenom zvezdom, a prethodne nedelje je odlučila i da ozvaniči tu saradnju, koja će trajati dok ne stigne odgovarajuća inostrana ponuda.

- Iznenadilo me kako je sve to baš ispraćeno - priča Maleševićeva za "Novosti". - Primila sam veliki broj poziva, sa svih strana. Doneli smo odluku koja je u ovom trenutku bila najbolja i za mene i za klub. U dogovoru sa trenerom Vladisavljevom odlučila sam da potpišem otvoreni ugovor.



LIGA JE SVE MLAĐA DOMAĆA liga okuplja veoma mlade igračice, pa dolazak iskusnog asa sada predstavlja specifičnu situaciju.

- Kad sam ja igrala u Srbiji, u Jedinstvu, nije bilo ranih odlazaka, bilo je starijih igračica ovde. Ženska odbojka je bila mnogo kvalitetnija, tako da je tad bilo normalno da si u ekipi sa iskusnim odbojkašicama ili da igraš protiv njih. Drugačije nego sada.

Za sada niko ne zna koliko će trajati Tijanina misija u crveno-belom.

- Otvorena sam za sve opcije, možda ostanem u Zvezdi i do kraja sezone. Nikad se ne zna. U suštini čekam odgovarajuću ponudu, koja zavisi i od kvaliteta kluba, finansijskih uslova... Bila sam sve vreme u treningu, ali mi nedostaju utakmice. Neophodno mi je da budem u takmičarskom ritmu.

Reprezentativka je zadovoljna ambijentom u beogradskom klubu.

- Super je ekipa, dobra je atmosfera. Ja ću pokušati devojkama da pomognem iskustvom, savetima, igrom. Imamo lep odnos. Stvarno su mlade, nekoliko njih sam poznavala od ranije, sve ostale su devojčice. Ja sam davno otišla u inostranstvo, tako da nisam baš pratila našu ligu.

U dosadašnjoj karijeri Tijana je igrala u Švajcarskoj, Poljskoj, Češkoj, Turskoj, Italiji, Brazilu, Rumuniji...

- Svuda mi je bilo lepo. U Istanbulu je prednost to što ima mnogo naših sportista, pa je zanimljivo to što smo mogli da se družimo van terena. Italija je, sa druge strane, posebna pre svega zbog njihove lige. To bih izdvojila.

Ostati u Srbiji kao svetska šampionka, možda nije najsjajnije sa odbojkaške strane, ali ima jednu veliku prednost.

- Tu sam sve vreme, pa sam mnogo svesnija uspeha i prija taj osećaj. I dan-danas dobijam čestitke, pozdravljaju me ljudi na ulici. Da nisam ostala ovde, ne bih sve to doživela - završila je Maleševićeva.