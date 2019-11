Novosti online | 25. novembar 2019. 15:06 | Komentara: 0

Trio fantastiko Rodžer Federer, Novak Đoković i Rafael Nadal su promenili tenisku istoriju. Rivalstvo, koje sigurno nikada nije postojalo u “belom sportu” na tom nivou i čini se da ćemo tek njihovim odlaskom sa velike scene videti koliko su značili tenisu.

Najstariji od trojke Federer i ne razmišlja o penziji, a prema njegovim rečima borba sa Đokovićem i Nadalom će trajati još dugo.

- Ono što je Novak ostvario u poslednjih deset godina bilo je impresivno, on je jedan od najboljih tenisera svih vremena. Ima kvalitete kao i Nadal. Ne znam protiv koga mi je teže, ali mogu da kažem da je zbog dužine trajanja, rivalstvo sa Nadalom posebno. Svakako, njih dvojica su me učinili boljim jer su me gurali do krajnjih granica - rekao je Federer.

Uprkos tome što je više puta gubio od njih nego ih pobeđivao, ti dueli imali su veliki uticaj na njegovu karijeru.