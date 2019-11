Znalo se još pred početak finalnog turnira Dejvis kupa da će to biti poslednji mečevi Janka Tipsarevića u karijeri. Želeli su Novak Đoković, Viktor Troicki, Filip Krajinović i selektor Nenad Zimonjić da mu pomognu da se sa titulom oprosti. Međutim, u tome nisu uspeli.

U četvrtfinalu su posle drame i dubla Novak i Viktor izgubili od ruskog tandema Hačanov/Rubljev. Svima je to teško palo na konferenciji za medije posle meča.

- Smatram da možemo da budemo zadovoljni prikazanim. Odlučila je jedna lopta, jedan poen je presudio da ne prođemo u polufinale. Pobedili smo veoma jake Francuze, Filip je protiv Conge odigrao najbolji meč za reprezentaciju. Po nivou i po važnosti tog meča. Toliko je važan bio i meč Viktora i Janka protiv Japana, gde su mnogi dovodili u pitanje da li treba da budu u nacionalnom timu. Mogli ste da vidite da bez obzira na formu, godine i sve zaslužuju da budu tu. Novak je fenomenalno odigrao svaki svoj meč - rekao je Zimonjić.

Nastavio je u istom dahu.

- Treba naglasiti i da kada Novak igra za reprezentaciju može samo da izgubi, jer se uvek očekuje od njega da pobedi. Igrač sa druge strane mreže nema pritisak, može maksimalno da rizikuje. Nole je učinio da sve izgleda tako lagano, iako to nije bio slučaj. Njegovi rezultati, ne samo u reprezentaciji, nego i ovako sve govore. Ovde smo i došli zahvaljujući pobedama drugih igrača poput Krajinovića i Lajovića. Tu su i drugi igrači koji zaslužuju mesto kao Kecmanović i Đere čije vreme dolazi. Nije isto kada igrate turnir i kada predstavljate svoju zemlju. Potrošnja je mnogo veća, oni koji igraju za nacionalni tim najbolje to znaju. Ubeđen sam da su svi na rezervi i da žestoko svetli crvena lampica.

Nije mogao selektor da zadrži suze i emocije posle svega.

- Ponekad dobijate, ponekad gubite, sve to radite zajedno. Najvažnija stvar je da su svi imali svoju ulogu kada god su branili boje Srbije. Bilo je emotivno. Ovo je poslednji Jankov meč - zastao je sa suzama u očima.

Posle aplauza predstavnika medija je nastavio.

- Probajte da nas razumete. Nije sve u pobedama i porazima. Ovi igrači koji sede pored mene, zajedno sa Filipom i Dušanom, to je naša zlatna generacija. Više od tenisa. Došao je kraj. Tipsa je odigrao poslednji meč, naravno, biće i dalje sa nama tu i u budućnosti, ali je teško. Sanjate da zajedno slavite na kraju, ponekad se ne dogodi ono što želite. Najvažnije je da svi znaju koliko nam je stalo i koliko brinemo jedni o drugima. Hvala svima što su došli i što su tu sa nama. Nije bilo nikome lako. Kažem, svi smo na rezervi sa energijom. Naše prijateljstvo, borba za Srbiju, sve to nam je dalo neku dodatnu snagu. Nadam se da će doći i nova generacija sa Ducijem, Filipom, Novakom kao liderom i momcima koji nadolaze. Zato je sve ovoliko emotivno. Srećan sam što sam bio deo ovoga i kao igrač i kao selektor, a ponajviše kao prijatelj.

Viktor Troicki je sav teret poraza preuzeo na sebe.

- U totalnom sam šoku, ne znam da li sam ikada osetio ovakav šok. Ne znam ni sam da objasnim ovakav osećaj. Bili smo toliko blizu pobede. Opet, ne znam. Teško mi je, razočaran sam zaista. Nisam ni znao koje sve emocije isplivavaju iz mene posle meča, sada na konferenciji mi je još teže. Ne mogu da vratim vreme, ali će mi biti jako teško da se oporavim od ovog poraza. Haos mi je u glavi. Ne znam, bez reči sam...

Priznao je da mu je veoma teško.

- Nikada se ovako loše nisam osećao. Nikad ovako nešto nisam osetio. Izneverio sam tim. Izvinjavam im se. Vodili smo u taj-brejku, imali šanse da dobijemo. Grešio sam u ključnim trenucima. Bog mi je jednom dao da budem heroj kada smo osvojili, sada mi je to oduzeo. Razočaran sam. Mnogo emocija, težak meč, odlučio je jedan poen. Razočaran sam što nisam zadržao fokus do kraja - pričao je Viktor.

- Više puta sam rekao da nisam veći patriota od bilo koga ,ne samo kada je tenis u pitanju, već i košarkaši, fudbaleri i ostali sportovi. Za sve ovo vreme koliko sam u sastavu razlog toga je što su mi to najlepše nedelje u godini. Interno pričamo da jedva čekmao Dejvis kup, a to nije slučaj sa drugim reprezentacijama. Bio sam u situacijama da sam po nekim mojim standardima “izneverio tim”, što je glupost. Uvek smo davali maksimum, nema razloga da se neko oseti izneverenim. Zbog privatnih odnosa koje imam sa svima uspomena koje će mi ostati su te nedelje koje smo provodili zajedno - treninzi, večere, pantomime, ma sve.

Stao je u odbranu Troickog.

- Pobede, porazi, nisu to ono što je bitno. Ovaj prelepi sport vas čini jačim. Ove emocije vas nateraju da poželite da se ubijete kada izgubite ovako nešto. Sve te emocije posle svih ovih godina. Momci su mi se izvinili, ali me niko od njih nije izneverio. Ne slažem se za Viktorom koji je rekao da mu je bog oduzeo pobedu. Svi znaju da su mi ovi momci kao braća i biću uz njih u nekoj drugoj ulozi - zaključio je Tipsarević.

Grab the tissues, this is an emotional one to watch



Hear from @nenadzim after Serbia's loss, describing his team as "The Golden Generation"



Thank you, Team Serbia#DavisCupMadridFinals pic.twitter.com/jlHhxqTFht