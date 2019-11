Novosti online | 19. novembar 2019. 16:45 |

Ljubav Novaka Đokovića i Gorana Ivaniševića postaje sve veća. Odlično sarađuju i na terenu, ali i izvan njega, Srbin i Hrvat su skoro istog mentalieta, pa je to i te kako dobitna formula. Naravno, tu je i Marijan Vajda, ali medije posebno interesuje kako je došlo do saradnje između Đokovića i Ivaniševića.

Novak je otkrio da se on veoma dugo poznaje sa najboljim hrvatskim teniserom svih vremena.

- Pre svega, angažovao sam ga jer dolazimo iz istog govornog područja, iz praktično iste tradicije. Naš mentalitet je vrlo sličan. On me jako dobro razume. Poznajem ga još od svoje 13. godine. Naš prvi famozni susret bio je kad je on došao da se sprema za Vimbldon kod Nikija Pilića u akademiji u Nemačkoj. To mu je bio poslednji Vimbldon koji je završio trijumfalno. Ja sebe smatram delom tog uspeha jer sam mu doneo neke čokoladice između treninga - rekao je Đoković, kako prenosi Index.hr.

Nastavio je najbolji srpski teniser u jednom dahu da hvali Ivaniševiće, koji mu je bio i uzor u jednom delu karijere.



- Dosta sam se ugledao na njega jer je on za naš region bio najveći teniser svih vremena i hteo sam da budem kao on. Poklopile su se kockice. Došao je na Vimbldon i nakon sedam dana sam ga osvojio, tako da je taj početak bio idealan. Pre svega smatram da smo nas dvojica prijatelji, pa tek onda saradnici. On je izuzetan čovek, iskren i otvoren i, naravno, sjajan teniser. Zna kako je takmičiti se na najvišem nivou.

Novak je istakao i važnost Ivaniševićevog iskustva, kojim može da mu pogne u daljem napretku u karijeri.

- Ima puno mesta za napredak. Postoje dani kad jednostavno ustanete na “levu” nogu. Zato je trenerska uloga vrlo bitna. On razume kako ja neke stvari prolazim psihički i emotivno. On se onda može sa mnom sporazumeti na poseban način i pomoći mi da prebrodim neke izazove. Za sada je saradnja izvrsna i nadam se da će se nastaviti - rekao je srpski teniser.

Srbin je uporedio rad Ivaniševića i Borisa Bekera sa kojim je sarađivao tri godine.

- On je pozitivno lud kao i svi mi Balkanci. Sa njim se nekako i bolje razumijem. Slažemo se. Volim Borisa i on je moj prijatelj. Obojica su na svoj način poseban. Teško ih je uporediti - priznao je Đoković pa zaključio da “uz Ivaniševića i božju pomoć može da postane najbolji svih vremena!”