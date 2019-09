Novosti online | 16. septembar 2019. 18:23 |

Dijana Đoković, majka Novaka Đokovića, po prvi put je u javnosti ispričala detalje iz Novakovog života koje je malo ko do sada znao

Dijana je u opširnom intervju za ''Blic'' isričala kroz šta je Novak prolazio kao mali, ali i šta je sve ona kao majka preživljavala zajedno sa njim. Tiha i mirna. U senci onoga kojem je podarila život.

- Ja sam najponosnija majka na svetu. Ali ne samo Novaka već i Marka i Đorđa. Ne odvajam ih, iako je Nole najuspešniji. To su moja tri dragulja. Jako sam ponosna na sve što je uradio u karijeri, ali sam pre svega ponosna na to što je postao dobar čovek. On je dobar je otac, sin, muž. Mislim da sve što radi, ne bi mogao bolje.



DIJANA O NOVAKOVOJ ISHRANI Dosta polemike izaziva Novakova ishrana, na šta je njegova majka imala poseban komentar. - Ne znam zašto ljudi imaju potrebu da razgovaraju o tome i vode tuđu brigu. Izabrao je svoj način ishrane, to mu odgovara. Tačka. Ako se ja time ne bavim, što se ljudi bave. Ako mu se jede pasulj, neka jede pasulj, ako će da jede voće, neka jede voće. I kada odem kod njega, kažem mu: „Samo ti jedi šta hoćeš, a mene pusti da ja jedem šta volim. Poštujem to što ti jedeš, ali poštuj i ti ako ja hoću da pojedem parče mesa. Poštuj to kao što ja poštujem tebe - otkrila je Dijana.

Kako je navela, već prilikom rođenja se videlo da će Novak biti poseban.

- Odmah sam znala da je poseban. Kada se rodio, toliko je vikao, kao magare neko, da sam odmah znala da je moj. Izgledao je oduvek stariji nego njegovi vršnjaci. Na rođenju je izgledao kao beba od tri meseca. Imao je izrazite crte lica i kosu, znala sam da je poseban. I moj... - rekla je Dijana.

Period prvog rastanka sa Noletom u Dijani izmami suze u očima i danas posle dve decenije.

- Kada je Novak napunio 12 godina, Jelena Genčić nam je kazala da ona više ne može da ga trenira. Da ju je prerastao. Sa 13 godina smo morali negde da ga pošaljemo. Najpre su nam govorili da ga vodimo u Ameriku, ali mi smo mislili: „Gde ćeš tamo preko bare? Nema šanse, daleko je! Mali je!” Sva sreća pa je otišao kod Nikole Pilića u Nemačku. Mada i to je bilo teško, jer nismo imali pare, vize. Bile su sankcije. Nisam ga videla dva ili tri meseca kada je prvi put otišao. Činilo mi se kao da je neko deo mene otkinuo - priča sa suzama u očima i zastaje kako se ne bi potpuno rasplakala:

- Posle se navikneš da on putuje, odlazi, a da ga majka dočekuje kod kuće! Imala sam Marka i Đoleta pa sam pazila na njih. Onda je otišao Marko pa Đole i na kraju smo ostali muž, pas i ja. Drago mi je što su njih trojica vezana i što se ta veza održala i danas - rekla je Đokovićeva majka.

Prema njenim rečima, povreda mu nikako nije trabala.

- Čujemo se, naravno, ali ne onako kao nekada. Pre neki dan sam ga zvala jer me je interesovalo da čujem kakvo je stanje sa povredom i kako se oseća. Čuli smo se i dok je bio u Americi. Videla sam i ja kao i svi ostali preko televizije da se povredio. Nadam se da će da prođe to malo bezbolnije. Bio je u naletu, nije mu ovo trebalo. Ali... Zadesi te tako nešto kad se najmanje nadaš - rekla je Dijana.

Đoković je tokom sezone obuzet igranjem na najprestižnijim turnirima, što ga odvaja od porodice. Dijani zbog toga nije svejedno.