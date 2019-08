Tanjug | 29. avgust 2019. 10:26 | Komentara: 0

Srpski teniser i svetski broj jedan Novak Đoković posle pobede nad Huanom Ignasiom Londerom stigao je do 71. trijumfa u karijeri na Ju Es openu i petog mesta večne liste gren slema u Njujorku.Đoković je izjednačio rezultat sportskog idola Pita Samprasa, a ispred njega su sada samo Ivan Lendl sa 73 pobede, Andre Agasi (79), Rodžer Federer (87) i Džimi Konors (98).Branilac trofeja i četiri puta pobednik na "Flešing Medouzu" do devetog trijumfa na istom turniru u nizu došao je uz probleme sa povredom ramena.- Nisam bio siguran da ću završiti meč. Drago mi je da sam uspeo. Nadam se da će mi sada prijati pauza od dva dana, da se odmorim i da bez bolova odigram sledeći meč - rekao je Đoković posle meča, a prenosi ATP.Srpski as u sledećoj rundi bi mogao da igra protiv sunarodnika Dušana Lajovića, ukoliko danas savlada Amerikanca Denisa Kudlu.- Londero je pokazao veliki borbeni duh, igrao je sjajno. Definitivno je bilo teško. Iskreno, nije lako igrati protiv tako talentovanog igrača, posebno što nismo imali priliku da se sretnemo - poručio je Novak Đoković.