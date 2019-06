G. Čvorović | 05. jun 2019. 08:40 |

PREKOPUTA mreže danas (oko 16.00) će Novaku Đokoviću, prvom nosiocu i najboljem teniseru sveta, u četvrtfinalu Rolan Garosa stajati neugodni Aleksandar Zverev, peti "kosturaš". Sudeći po do sada viđenom, po igri i formi, mnogo više razloga za brigu i razmišljanje kako proći dalje imaće - Nemac.





- Veoma sam zadovoljan prikazanim igrama. Imaću za protivnika jednog od trenutno najboljih igrača na svetu, koji nije baš u izvanrednoj formi ove godine. Nije beležio značajne rezultate, ali to ne znači da će možda da odigra na nivou ispod onog koji ga je karakterisao poslednjih nekoliko godina. Očekujem najbolje od njega, zato što je, iako je realativno mlad, dosta stabilan i iskusan teniser koji zna da igra ovako velike mečeve - poručio je Novak u najavi.





Za svog protivnika ističe da ima izuzetno jak servis i da se sve bazira oko toga, nešto slično Štrufu, koga je eliminisao u prethodnom kolu.





- Ali, Zverev je dosta kvalitetniji igrač sa osnovne linije, tako da očekujem manje grešaka sa njegove strane u odnosu na ono što sam imao protiv Štrufa. Ulazimo u samu završnicu turnira, a meni se sviđaju moje šanse, s obzirom na to da igram prilično dobro - poručuje Nole.





Do sada, skor je 2:2 u okršajima između dva tenisera.





- Obojica smo te mečeve dobili u dva seta. U Londonu je bila zanimljiva situacija. Prilično lako sam ga dobio u grupnoj fazi, onda je on mene u finalu. Sve je moguće, drugačija je podloga, drugačije su okolnosti. Verovatno meni malo više ide u korist činjenica da sam sudeći po dosadašnjoj igri u malo boljoj formi od njega. Ipak, ne treba se previše oslanjati na to i ono što se do sada dešavalo. Igrač je koji ima izuzetno mnogo kvaliteta, dobro se kreće za njegovu visinu. Obično u završnicama turnira podiže nivo igre, što je karakteristika najboljih igrača na svetu. Tako ću i da pristupim meču, sa velikim respektom prema njemu. S druge strane, samouveren samo zato što znam kakvu igru posedujem i u kakvoj sam formi. Mislim da imam dobru šansu za pobedu - poručio je Novak navijačima.





To što se za danas u Parizu najavljuje veliki pad temperature uz kišu, Novak ne vidi kao problem. Naprotiv.





- Super! Odlično. Protiv Štrufa mi je to odgovaralo. Saša isto ima izuzetno snažan servis i ukoliko su uslovi malo teži, ako je oblačno kao u prethodnom meču i pada kišica, moram da budem zahvalan na tome, jer će to usporiti njegov servis, što ide meni u korist - osvrnuo se Novak i na meteorološke uslove.





Juče je naš as bio veoma raspoložen na treningu. Vežbao je više od sata, sa sparing-partnerom Elijem Ruseom (29), nekadašnjim 400. igračem na svetu. Izbor na njega je pao verovatno zbog toga što građom podseća na Zvereva. Bio je Novak opušten, nasmejan, šalio se, udarao lopticu iz "piruete", a ruke je golgeterski podigao u vazduh kada je jednu loptu smečovao glavom!





U jednom trenutku, pogled je uputio dva terena dalje, gde se, u isto vreme, pripremao Zverev. Bilo je to suviše daleko za bilo kakav razgovor. Širok osmeh pokazivao je, u isto vreme, i puno poštovanje prema protivniku, ali i ogromno samopouzdanje u sopstvene kvalitete.





Iako je Novak bio opušten, proradio je ozbiljno sve udrace i dobro oznojio majicu po vremenu koje ovih dana u Parizu menja sva godišnja doba u rasponu od proleća do jeseni.