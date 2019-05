Goran ČVOROVIĆ | 30. maj 2019. 06:53 | Komentara: 0

NOVAK Đoković nastavlja pohod ka četrtom u nizu grend slemu. Protivnik mu je Švajcarac Henri Laksonen (104 ATP), laki luzer, koji je u 1. kolu pobedio kvalifikanta Pedra Martineza. Igraće drugi meč na stadionu "Sizan Lenglan" (verovatno oko 13 sati). Zadatak bi trebalo da mu bude još lakši nego u 1. kolu protiv Poljaka Huberta Hurkača.

- Nikada nisam igrao protiv Laksonena. Zaista ne znam puno o njemu. Imao sam priliku da ga gledam jednom ili dvaput. Ali, imao sam dva dana da se spremim. Na raspolaganju su mi jutjub i drugi igrači i uradiću svoj "domaći zadatak" kako treba - bio je raspoložen Novak u najavi meča.

Osvrnuo se naš as i na to šta bi izdvojio u ličnom i igračkom smislu, što bi moglo da budu presudno u pohodu na osvajanje četiri titule u nizu.



- Možda će zvučati kao kliše, ali to je potpuno prisustvo u sadašnjosti, koliko god mogu. Manje lutanja i boravka u prošlosti ili budućnosti, pogotovo u ovakvim trenucima. Nije prvi put da se nalazim u ovim okolnostima. Pre samo 12 meseci situacija je bila potpuno drugačija. Osvojio sam poslednja tri grend slema i samim tim dao sebi priliku da osvojim sva četiri zaredom. Uspeo sam pre tri godine, zašto ne bih opet? To mi daje dovoljno razloga da verujem u sebe. Znam da sam sposoban i da posedujem igru za velike stvari. To nije tajna, vera u sebe je nešto što mi je i donelo toliko uspeha u karijeri - poručio je Novak.

Prvi reket sveta kaže da mu iskustvo govori da mora racionalno da troši energiju:

- U danima kada ne igram, moram da znam na čemu radim, da imam pravu meru u svemu, jer kako turnir odmiče, pritisak i očekivanja su veći, a mečevi i protivnici teži. Sve je to normalno, to sam doživljavao i pre. Ali, iako ne gledam u godine kao u presudni faktor, činjenica je da je biološki situacija drugačija nego pre tri, pet ili sedam godina. Tim pre moram više da konzerviram energiju i da budem svestan šta je prioritet.

Ali, to treba shvatiti samo uslovno. Nije se Novak puno štedeo ni na jučerašnjem treningu. Tokom sat i po uvežbavao je sve udarce, šljaka je praštala, kao da se radi o plasmanu u sledeće kolo. Neobično je bilo da s druge strane mreže nije stajao niko poznat, već sparing partner koga su mu dodelili na Rolan Garosu, izvesni Žil Mari (28), pre četiri godine 228. na ATP listi. U međuvremenu je prestao profesionalno da igra, ali je na treningu s Novakom pokazao šta ume. Ovaj trening je Novaku očigledno prijao. Bio je vidno raspoložen, šalio se, i sa timom i sa publikom. Na kraju je odradio i seansu istezanja sa svojim fizioterapeutom Ulijem.

Danas će u 2. kolu da nastupi i Dušan Lajović, protiv potpune nepoznanice, kvalifikanta Eliota Banšetrija (273), Francuza, koji je u prethodnom kolu pobedio Kamerona Norija (49). Ovaj meč je, kao i Đokovićev, takođe drugi po rasporedu u dnevnom programu.



- Francuz, to je to! Ne znam mnogo o njemu, nisam ga, čak, gledao ni kako igra. To je dobar žreb za 2. kolo. Bolje je nego da igram protiv Norija. Ipak, ako je stigao dovde, znači da dobro igra, verovatno je talentovan kao i svi francuzi, a imaće i publiku iza sebe. Nadam se da će biti lep meč. Mogu samo da uradim ono što je do mene - poručio je Lajović.

A to bi trebalo da bude dovoljno, s obzirom na razliku u kvalitetu. Do tada, Lajović trenira, ali se i opušta, najradije uz televizijske serije u hotelskoj sobi, pokušavajući, kako kaže, da sačuva energiju.