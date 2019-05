Goran ČVOROVIĆ | 27. maj 2019. 17:52 > 19:22 | Komentara: 0

ODIGRAO je danas Novak Đoković u svom prvom meču na ovogodišnjem Rolan Garosu taman koliko je trebalo da se ne iscrpi previše, a opet da pobedu protiv Poljaka Huberta Hurkača (44) ni u jednom trenutku ne dovede u pitanje - 6:4, 6:2, 6:2. U sledećem kolu Novak bi trebalo da ima još lakši zadatak, jer će mu protivnik biti "laki luzer" Švajcarac Henri Laksonen, 104. na ATP listi, koji je u prvom kolu savladao kvalifikanta Španca Pedra Martineza, 134. igrača na svetu.

- Zadovoljan sam svojom igrom. Ovo je dug turnir, traje dve nedelje. Treba, naravno, dobro da se počne, ali mora i da se misli na to da se svakoga dana napravi dobra ravnoteža između treninga i mečeva. Naravno da ovde imam visoke ambicije. Moram da ostanem skoncentrisan na sledeći meč - poručio je na kraju Novak na francuskom jeziku, potvrdivši da je u Pariz došao s puno pozitivne energije.

Prvi reket sveta je istovremeno zahvalio i publici, koja ga je, po običaju, nosila do pobede.

- Hvala puno na podršci koju mi dajete svih ovih godina. Ovde sam proveo mnogo trenutaka za pamćenje - rekao je Novak, pošto je prethodno na sve četiri strane sveta po običaju poslao navijačima srce iz grudi.

Istovremeno je izrazio zadovoljstvo što je igrao na ponovo izgrađenom centralnom terenu, koji, prema njegovim rečima, pruža poseban ugođaj za igru.

Na samom početku meča Novak je napravio brejk i tu razliku lagano čuvao do kraja seta. Posle izgubljenog servisa, Hurkač je shvatio na nema šta da izgubi, opustio je ruku i krenuo u otvoren dvoboj u kome se pobednik znao unapred.

Bio je Novak angažovan i autoritativan baš koliko je trebalo da ostane nedostižan. U drugom setu je takođe poveo sa 2:0 u gemovima, lako stigao do 4:1, a u ovoj opuštenoj teniskoj predstavi, kako je izgledala sa tribina, publici je s vremena na vreme priušteno i malo poigravanja na mreži sa preciznim drop-šotovima i "balonima" koji bi se kasnije spuštali u projektile na samim linijama. Uglavnom se, ipak, radilo o rutini.



U šestom gemu, Novak je na trenutak imao lagani pad režima, izgubio jedan svoj servis, ali to je bilo sve što je Poljak uspeo da uradi u ovom setu. Razlika u kvalitetu došla je do izražaja i u trećem. Bio je to tek samo malo jači trening za Novaka, koji je imao priliku da isproba i uigra neke udarce za nastavak turnira.

Sve se odvijalo bez preteranog uzbuđenja u meču u kojem je Đoković bio za dve klase bolji od svog protivnika. Hurkač je koliko-toliko držao prividni priključak dobrom servom, ali Novak mladom Poljaku nije dao ni gram nade. Zagrevanje za teže protivnike završeno je za sat i 36 minuta.



NOVAK U SRPSKOJ CRKVI

DAN pred prvi meč Novak Đoković je iskoristio da poseti Srpsku pravoslavnu crkvu Sveti Sava u Parizu. Starešina crkve prota Nikola Škrbić i predsednik Saveza Srba Francuske Đuro Ćetković su mu predstavili radove na freskopisanju crkve koji su trenutno u toku. Novak je zapalio sveće, a mnogi koji su se tu zatekli želeli su da se slikaju s njim. I naravno, da mu požele sreću na predstojećem Rolan Garosu.