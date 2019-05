Beta | 12. maj 2019. 20:20 | Komentara: 0





Srpski teniser Novak Đoković osvojio je danas titulu na mastersu u Madridu pošto je u finalu pobedio Grka Stefanosa Cicpasa 6:3, 6:4.Đoković je osvojio svoj treći trofej u Madridu, nakon što je u prestonici Španije bio najbolji i 2011. i 2016. godine.Srpskom teniseru je ovo 33. masters titula i on se tako na vrhu večne liste izjednačio sa Špancem Rafaelom Nadalom.Na drugoj strani, Cicipas nije uspeo da osvoji svoj prvi masters trofej, ali će i pored poraza napredovati na ATP listi i od sutra će biti sedmi teniser sveta.Bio je ovo drugi duel Đokovića i Cicipasa, a prvi teniser sveta je do svoje prve pobede stigao posle sat i 32 minuta igre.Đoković je već u drugom gemu današnjeg finala napravio brejk i taj brejk mu je na kraju bio i dovoljan za vođstvo od 1:0 u setovima. On je do kraja prvog seta kontrolisao dešavanja na terenu i ni u jednom momentu nije dozvolio Grku da mu zapreti.U trećem gemu drugog seta Đoković nije iskoristio dve brejk prilike, ali jeste prvu u devetom gemu. Naredni, deseti gem, u kojem je servirao za pobedu bio je ujedno i najteži gem koji je Đoković osvojio na svoj servis pošto je iskoristio tek četvrtu meč loptu.Zahvaljujući trijumfu u Madridu, Đoković će na novoj ATP listi imati 12.115 bodova, što je 4.170 više od drugoplasiranog Nadala.