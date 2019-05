0:1 - Siguran početak meča za Frica koji osvaja prvi gem sa nulom.





1:1 - Novak je uzvratio na identičan način i bez izgubljenog poena došao do svog prvog servis gema na meču.







1:2 - Uspeo je Đoković četiri puta da dođe do "đusa" na servis rivala (40:40), ali ne i da napravi brejk. Imaće za čim da žali pošto se Amerikanac dosta muči sa prvim servisom.





2:2 - Novak još jednom igra savršen gem i sa nulom ga osvaja.





2:3 - Nije Tejlor dozvolio još jedan neizvestan gem, već je znatno sigurnijim servisima zadržao vođstvo.





3:3 - 12 od 12, to je učinak Đokovića u gemovima u kojima servira. Potvrdio je to i treći put u prvom setu.





4:3 - BREJK! Đoković prvi oduzima servis protivniku .Dobar ritern i odlični forhendi su doneli srpskom igraču prvo vođstvo u setu.





5:3 - Posle serije perfektnih gemova je Đokoviću malo stao servis, Fric je stigao do brejk šanse, ali je Novak uspeo da se izvuče i da potvrdi brejk.





5:4 - Amerikanac je ostao u setu. Dobio je deveti gem, pa će Novak morati da servira za vođstvo.





6:4 - Stigao je Fric do 30:30. ali je Novak prvo sa odličnim bekhendom, pa sjajnim forhendom došao do dva poena u nizu i do vođstva u setovima.