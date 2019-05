N.St. | 06. maj 2019. 20:11 |

Na ATP listi je Novak Đoković zvanično započeo 250. nedelju na tronu. Međutim, partije u prethodnih nekoliko meseci su daleko od nivoa najboljeg tenisera planete. Svestan je toga i sam, što je potvrdio na konferenciji za štampu pred početak turnira u Madridu.

- Od osvajanja titule u Australiji nisam u pravoj formi, ali postepeno gradim svoju igru i nadam se da ću u Madridu uspeti da pokažem svoj najbolji tenis. Imao sam ovde dobrih rezultata u prošlosti. Srećan sam što sam, za razliku od prošle godine kada sam bio povređen, ove zdrav i spreman da igram. Uslovi su ovde drugačiji nego drugih terena na šljaci, visina je jedan od faktora, teže je kontrolisati lopticukoja se brže kreće kroz vazduh. Bez obzira na sve te detalje, potrudiću se da ponovo doživim uspomene iz 2011. i 2016. godine kada sam podizao pehar – rekao je Đokovićkoji će u drugom kolu turnira igrati protiv Tejlora Frica (utorak, ne pre 13.30).



FERER Posle duge i uspešne karijere je David Ferer odlučio da se penzioniše. Upravo će turnir u Madridu biti poslednji za španskog igrača.

- Imam ogromno poštovanje za njega kao igrača i kao čoveka. Njegov borbeni duh i posvećenost tenisu su bez presedana. Sa jedne strane je tužno što završava karijeru, ali sam pre nekoliko dana pričao sa njim i rekao mi je da se dugo pripremao za ovo. Ima porodicu, okreće se novoj fazi svog života. Vrata u svetu tenisa će za njega uvek biti otvorena – poručio je Đoković.

Rang-lista stavlja srpskog igrača na mesto prvog favorita, nešto sa čime se on ne slaže u potpunosti.

- Rafa Nadal je uvek prvi favorit za turnire koji se igraju na šljaci. U Madridu je to verovatno i dodatno izraženo jer igra kod kuće.

Medije u španskoj prestonici nije previše interesovalo da razgovaraju sa Srbinom o dešavanjima na terenu, ubrzo su prešli na političku temu. Tačnije na Džastina Gimelstoba koji je posle incidenta u Los Anđelesu i fizičkog napada na prijatelja Rendala Kaplana odlučio da se povuče sa uloge predstavnika igrača u ATP.

- Doneo je dobru odluku, radi se o „vrućoj“ temi. Mora da pronađe pravi balans sa svim što se desilo, nalazi se pod ogromnim pritiskom i smatra da je tako najbolje. Bio je u Madridu, razgovarali smo, imao je čvrst stav, razumeo je šta se dešava. Podržao sam odluku koju je doneo, kako ja tako i svi ostali članovi Saveta.

Ova dešavanja su ponovo „otvorila vrata“ za Krisa Kermoda, doskorašnjeg predsednika ATP koji je smenjen.

- Ispravite me ako grešim, ali Kris ima pravo da se kandiduje za novi mandat na toj poziciji. Ne znam da li to želi ili ne, nismo razgovarali o tome. U našem sportu su nam potrebni kvalitetni kandidati, Kermod je jedan od onih koji dobro poznaje situaciju i sva dešavanja. Biće zanimljiv proces za nas. Nekoliko kompanija se bavi „regrutovanjem“ i istraživanjem. Nadam se da ćemo pronaći prave ljude koji će razumeti šta je najbolj za nas.

Pokušali su novinari od predsednika Saveta igrača i da izvuku njegov plan i program.

- Ne želim preko medija da pričam o tome. Svačiju odluku poštujem, ali smatram da je bolje da prvo napravimo dogovor iza zatvorenih vrata, pa da izađemo u javnost, tako se poruka bolje prenosi. Deo sam Saveta već nekoliko godina i ovaj sistem ima mnogo mana. Upravo je komunikacija jedna od onih stvari koju možemo da unapredimo, nije dovoljno produktivna i efikasna kao što bi trebalo.

Bilo je onih koji su se javno bunili zbog pojedinih odluka i napadali kako srpskog igrača tako i sam Savet.

- Ne želim da upirem prstom ni u koga, već da kažem da smo svi mi deo istog sistema. Bio sam i ja na početku karijere takav, govorio sam svoje mišljenje, jer nisam razumeo kako stvari funkcionišu i to je znalo da napravi problem. Rekao bih da neki igrači ne žele da budu deo procesa zato što im to oduzima vreme i energiju i to poštujem. Uz to, ne postoji finansijska kompenzacija, već samo želja da unaprediš sport, za razliku od nekih durgih pozicija kojima je to posao za koji dobijaju platu. Naša obaveza je da budemo odgovorni prema svima i razumem da je potrebno vreme da se sve to shvati i da to može da bude previše za pojedince. U isto vrmee smatram da nije pravilan pristup da u javnosti govorite neke stvari, a da ne znate sve činjenice. Zbog toga naglašavam da je bitno da se obe strane više potrude, pre svega kada je ta komunikacija u pitanju – zaključio je Đoković.