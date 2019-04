Beta | 21. april 2019. 16:27 | Komentara: 0

Srpski teniser Dušan Lajović izgubio je danas u finalu masters turnira u Monte Karlu od Italijana Fabija Fonjinija u dva seta, 3:6 i 4:6.

U njihovom prvom duelu Fonjini je do pobede došao posle sat i 38 minuta igre.

Fonjiniju je ovo prva masters titula u karijeri, a ukupno deveta na ATP turnirima.

Lajović u svom prvom ATP finalu nije bio na nivou koji je prikazivao tokom cele nedelje. I pored nešto boljeg početka i vođstva od 2:1 s prednošću brejka, srpski teniser nije uspeo da ostane na željenom nivou.

PROČITAJTE JOŠ: KRAJ: Lajović - Fonjini 3:6, 4:6

Fonjini je odmah uspeo da uzvrati oduzimanjem servisa, a potom i novim brejkom povede sa 4:2. Italijanu je stečenu prednost sačuvao do kraja tog perioda igre i poveo sa 1:0.

U istom ritmu nastavio je i u drugom setu, odmah je oduzeo servis, ali je Lajović uspeo da uzvrati brejkom, a potom i povede sa 2:1.

Usledio je preokret Fonjinija, pošto je napravio brejk u petom gemu. On je to lako sačuvao do kraja i došao do trofeja u Monte Karlu.

PROČITAJTE JOŠ: Rusedski: Đoković bi trebalo da posluša Vajdu