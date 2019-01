Tanjug | 27. januar 2019. 13:26 |

Ubedljiva pobeda u finalu nad velikim rivalom Rafaelom Nadalom 6:3, 6:2, 6:3 mnogima ne ostavlja sumnju ko je najbolji teniser u ovom trenutku na svetu, što su konstatacije i u Nadalovoj zemlji - Španiji.





- Finale najavljenio kao vatreno završilo se sa osećajem razočaranja. Novak sa 31 godinom, jednom manje od Nadala, poslao je poruku da želi da bude najbolji u istoriji - piše As.





Dominantna pobeda srpskog asa nije ostavila ravnodušnim ni medije iz regiona u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.





Rekordna sedma titula Novaka Đokovića i ispisivanje istorije na Australijan openu glavna je sportska vest medija širom planete.Tamošnji vodeći list Marka trijumf svetskog broja jedan opisuje tako da je "Novak naučio svet da bude najbolji".- U Melburnu bez ikakve sumnje je najbolji, što dokazuje broj trofeja, a i trenutno. Sedmi put je krunisan u Australiji, drugi put preko Nadala - podseća Marka.Mundo Deportivo donosi naslov "Novak uništio Nadala", uz tekst da je novi kralj Australije bio neizmerno moćan, a As "Đokovićev uragan za sedmu titulu u Melburnu".Najdalje u pohvalama ide katalonski Sport, s sličnom konstatacijom kao As.- Očekivalo se da će biti žestoko finale, možda najveće u istoriji Nadala i Đokovića, ali je stvarnost bila drugačija. Ne samo da se Đoković vratio na svoju staru, najbolju verziju, već je Nadal bio neprepoznatljiv. Ovakav Novak je vrlo zastrašujuć.Na britanskom BBC-u u "hedu" je naslov "Dominantni Đoković osvojio Australiju" i podsećanje da je vezao treći gren slem u nizu posle titula na Vimbldonu i US openu.- Đoković se približio Nadalu i Federeru po broju gren slem titula. Svi su očekivali epsko finale, kao 2012, ali se sve brzo izdešavalo toliko da je i publika bila zapanjena. Đoković je bio besprekoran.Hrvatski portal Indeks ističe "Fantastični Novak razbio Nadala", uz zanimljiv opis završetka finala.- Nadal se pred kraj trećeg seta ironično nasmejao, kao da je pitao "A šta da radim?", nakon što je Đoković još jednom pogodio liniju i ostavio Rafu bez rešenja", piše Indeks i dodaje da je "Nadal znao da gubi finala na gren slemovima, ali da ga niko nikada nije nadigrao kao danas".Sportske novosti pišu da se meč veka pretvorio u šou senzacionalnog Đokovića.- Mnogi su veliko finale najavljivali kao meč veka, okršaj dvojice velikana u naponu snage, ali na kraju se sve pretvorilo u "one man show" u režiji prvog tenisera sveta".Crnogorske Vijesti navode da je "savršeni Đoković deklasirao Nadala" u dominaciji kakva se nije očekivala, ali se gledala dva sata, a portal Kliks iz BiH da je Đoković ispisao istoriju u Australiji razbijanjem Nadala.Dnevni Avaz izvestio je da je Đoković pokazao da je daleko najbolji teniser na planeti tako što je protiv Nadala "leteo" po terenu Rod Lejver arene.Srbin, osim što je na "Ozi openu" postavio rekord sa sedam titula, uvećao je vođstvo na ATP listi sa 2.635 poena više u odnosu na drugoplasiranog Nadala.