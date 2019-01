Najbolji teniser sveta Novak Đoković je bez problema savladao Luku Puja(6:0 6:2 6:2) u polufinalu Australijan opena, te se tako plasirao u finale prvog grend slema u sezoni, gde ga čeka stari rival Rafael Nadal.

Ovaj duel nije bio preterano zanimljiv, jer je Đoković dominirao toko čitavog meča, ali jedan momenat je bio zapaženiji od čitavog okršaja ova dva tenisera.

Naime jedan skupljač loptica je u stilu bejzbol „hvatača“ uhvatio jednu lopticu nakon razmene udaraca, a njegov potez je izazvao salvu oduševljenja i komentara na društvenim mrežama, sa preporukama da ovaj mladić ima veliku budućnost u MLB ligi.

Hey @MLB somebody sign this kid to a 10-day contract.



He's got sick hands. Djokovic leads 6-0, 4-2. #AusOpen pic.twitter.com/deEP1Reaoe