Japanska teniserka Naomi Osaka(21) je plasmanom u finale Australijan opena, uspela da izbori svoje drugo grend slem finale zaredom, a jedan od najzaslužnijih ljudi za njen uspeh je Saša Bajin (34). Srbin iz Minhena, sa poreklom iz Aranđelovca je dugo bio u timu Serene Vilijams pre nego što je uzeo mladu Osaku.

- Bila sam malo negativna ranije, a od kako radim sa Sašom, osećam više optimizma. On pokušava i uspeva da svaki dan učini zabavnijim i uzbudljivijim. Za nekoga poput mene, ko je pomalo dosadan, to je stvarno dobro. Ja se neprekidno borim sa sobom i on je neka vrsta mirotvorca koji to menja - priznala je četvrta teniserka sveta nakon što je osvojila titulu na Ju Es openu.

Bajin je sedam godina bio sparing partner Serene Vilijams, dok je bio u njen timu Amerikanka je osvojila 13 grend slem titula, a jednom prilikom je priznala da je on osoba koja zna više o njoj, nego njeni roditelji.

Od prošle godine postao je trener talentovane Naomi Osake, u trenutku preuzimanja glavnog strateškog mesta u njenom timu, Japanka je bila na 68 poziciji na WTA listi, a nakon samo godina dana rada sa Bajinom, Osaka je osvojila Ju Es open, a sada je korak od titule na Otvorenom prvenstvu Australije. Potencijalnim osvajanjem prvog grend slema u sezoni, Osaka će postati i najbolje rangirana teniserka na turu.

Prošlogodišnja fenomenalna sezona, donela je Bajinu nagradu od WTA za najboljeg trenera u sezoni, a kad se pogleda ovosezonski sjajan početak njegove teniserke, može se reći da je Saša na najbolji mogući način krenuo u odbranu te nagrade.

