SA vrha ATP liste vide se samo najviši ciljevi. Novak Đoković uveliko je u Melburnu gde u ponedeljak startuje prvi grend slem sezone. Najbolji teniser planete juriće sedmu titulu na Australijan openu, a trener Marijan Vajda otkrio je u razgovoru za "Sport.cz" da bi to trebalo da bude tek početak dominacije našeg asa u 2019.

U trci sa Federerom i Nadalom za najboljeg tenisera svih vremena, broje se sve najveće titule, a dvojica najvećih rivala će verovatno otići u penziju bez kalendarskog slema. Srbin ima šest slemova manje od Rodžera i tri od Rafe, ali ima i plan kako da ih nadmaši.

- Novak želi da osvoji sva četiri slema u jednoj godini. Pričali smo i o Rodžerovom rekordu od 20 pehara. Ako Nole bude radio naporno kao do sad i ostao zdrav, to mu je jedina šansa da dođe do kalendarskog slema - naglasio je Vajda.