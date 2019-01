J.J. | 04. januar 2019. 19:27 > 19:47 |

RIVALI na turniru serije 250 u Dohi bili su slabiji od onih sa ezgibicionog nadmetanja u Abu Dabiju, koji je Đoković sa lakoćom osvojio pred Novu godinu. Ipak, najbolji teniser sveta treći dan zaredom mučio se u Kataru, a Roberto Bautista Agut je u polufinalu bio još tvrđi orah od Fučoviča i Basilašvilija. Španac je prekretom prekinuo Novakov niz od pet uzastopnih finala, šest ako se računa i revijalna Mubadala, započet još u Sinsinatiju - 3:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Od prvog brejka, osvojenog posle poena sa 28 razmena udaraca, Srbin je želeo da skrati priču i izbegne novu dugometražnu dramu, ali je 24. igrač sveta uporno vraćao ovaj meč u žanr trilera. Na 1:0 i brejk prednosti Srbina u drugom setu uspeo je do stigne do preokreta i tri puta do set-lopte. U neizvesnom taj-brejku je iskoristio petu, a prvi nosilac ovoga puta nije iskalio bes na reketu kao posle izgubljenog servisa.

Kao da se umorio od neuspešnih pokušaja da slomi otpor Roberta, naš teniser je prepustio teren autsajderu u odlučujućem periodu igre. Vetar je sve jače duvao, smrknuti Vajda, Fil Grič i ostatak boksa nisu uspevali da se ugreju peškirima, a Španac je nastavljao da zagreva atmosferu na stadionu sjajnim poenima protiv apsolutnog favorita.



PROČITAJTE JOŠ: KRAJ: Đoković-Agut 6:3, 6:7 (6:8), 4:6

Agut je očas posla napravio brejk u trećem setu i čuvao ga sve do kraja susreta, koji je trajao čak dva i po sata.

Umoran od dva naporna duela u prethodnim rundama i mečeva u dublu sa bratom Markom (stigli do polufinala), Đoković je na kraju potpuno ostao bez daha u jurnjavi za trećim finalom u Dohi. Neće imati priliku da se bori za treći pehar u ovom gradu, ali će imati više vremena da se pripremi za prvi grend slem sezone koji 14. januara startuje u Melburnu.

PROČITAJTE JOŠ: ĐOKOVIĆI ZAUSTAVLjENI POSLE DRAME: Novak i Marko izgubili u polufinalu Dohe od Gofana i Erbera

OSVOJIO 90 BODOVA

NOVAK prošle godine nije nastupio na turniru u Dohi, tako da je ove nedelje mogao samo da zaradi nove bodove. Plasmanom u polufinale nadmetanja serije 250 na svoj konto dodao je još 90, pa će i dalje imati preko 1.500 poena više od drugoplasiranog Rafaela Nadala.