- IDEMO, breeeeeee - uzviknuo je Novak Đoković posle još jednog preokreta na Otvorenom prvenstvu Katara u Dohi. Prvi reket sveta je i danas posle dosta muka savladao 21. igrača planete Gruzina Nikoloza Bazilašvilija sa 2:1 (4:6, 6:3, 6:4). Naš najbolji teniser će u petak u polufinalu igrati sa Špancem Robertom Bautistom Agutom.

Đoković je loše ušao u meč. Srbin je već u prvom gemu, na svom servisu dozvolio raspoloženom Gruzinu da iskoristi svoju prvu brejk loptu i povede sa 1:0. Bazilašviliju je taj prvi gem bio vetar u leđa u nastavku meča, pa je sigurnim servisima i raznovrsnim udarcima uzdrmao Đokovića, jer je brzo i lako poveo sa 4:1. Tek tada se budi naš as, polako dolazi do svoje igre i uspeva da vrati jedan brejk za 3:4. Nažalost, nije imao snage za preokret u prvom setu, tako da je razigrani i uporni Gruzin uspeo da prvi stigne do šestog gema za 1:0 u setovima. U tom delu meča Đokovića je naročito mučio prvi servis, dok je na drugoj strani Bazilašvili bio veoma siguran sa osnovne linije

Vođstvo rivala primoralo je Đokovića da podigne nivo svoje igre u drugom setu. Popravio je prvi servis, zaigrao raznovrsnije. Krenuo je odlično, brzo je napravio brejk i uspeo je da se odvoji na 3:0. Bazilašvili je pretio, pokušao ponovo da nametne svoju igru, ali nikako nije uspevao da iznenadi, kao u prvom setu, Đokovića. Novak je bio strpljiv u odsudnim trenucima, a u devetom gemu je posle duge razmene loptice uspeo da spase brejk loptu i da svoju prvu set loptu pretvori u - 1:1 u setovima.

U trećem setu videlo se da su obojica tenisera umorna, naročito se kod Đokovića osećalo da je iscrpljen. Zato je taj deo igre obilovao usponima i padovima obojice igrača. Đoković je već na startu oduzeo servis protivniku, ali mu je već u sledećem gemu dozvolio da vrati brejk i izjednači. Rivali su bili izjednačeni sve do petog gema, kada je Đoković pokazao zašto je broj jedan na svetu, jer je uspeo da iskoristi novu brejk loptu za vođstvo od 3:2. Od tog trenutka mudro je čuvao teško stečenu prednost, nije dozvoljavao Gruzinu da ponovo izjednači, a poslednji gem u meču odigrao je maestralno, jer je uz dva asa uspeo da stigne do 6:4.

