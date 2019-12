Nikola Jokić je na meti američkih novinara koji prate NBA ligu. Posle utakmice sa LA Lejkersima, koju je Denver izgubio sa 105:96, novinar Skip Bejlis naglasio je da je Entoni Dejvis pokazao superiornost u odnosu na srpskog centra.

- Dejvis je kandidat za najboljeg odbrambenog igrača, ali i MVP. On je na ovom meču tako igrao da je Jokić izgledao kao da ne pripada NBA ligi. Terorisao ga je i potpuno izbacio iz igre, mentalno i fizički – napisao je Bejlis na tviter profilu.

Anthony Davis is making an early bid for Defensive Player of the Year as well as MVP. Tonight, he made Jokic look like he doesn't belong in the NBA. Just terrorized him, took him out of the game mentally and physically.