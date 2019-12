V. P. | 01. decembar 2019. 18:45 > 19:00 | Komentara: 0

KADA se činilo da forma ide uzlaznom linijom, Crvena zvezda je u ljubljanskom duelu sa Cedevita Olimpijom potonula u četvrti poraz u devet utakmica ABA lige – 64:75. Šampion je sada na tri pobede zaostatka od vodeće Budućnosti i dve od hrvatsko-slovenačkog hibridnog kluba.





Posle pobedničke trojke u meču sa Valensijom, Lorenco Braun poveo je tim u dobrom smeru na početku derbija u „Stožicama“. Plejmejker crveno-belih kreirao je vođstvo od osam poena u ranoj fazi utakmice, u kojoj je nakon duge pauze zaigrao krilni centar Derik Braun. Međutim, manjak raspoloženih saigrača, prave alternative na poziciji organizatora igre i energije potrošene u trosatnom evroligaškom maratonu, brzo je preokrenuo situaciju na terenu.







PROČITAJTE JOŠ: Zvezdaško okupljanje u Ljubljani





Boutrajt je iskoristio prednosti u duelu sa Čovićem i sa ekspresno postignutih 12 poena uveo domaćina u veliku seriju. Uz odličnu igru iskusnog Stipanovića, koji je pod košem dobio sve bitke sa Gistom i Odžom, tim trenera Rimca stigao je do plus 12. Povratkom na teren Lorenca Brauna i agresivnijom odbranom, Zvezda se do odlaska na odmor vratila u meč serijom 11-2.





Očigledno joj je bio potreban znatno duži odmor od propisanog. Domaćini su u nastavku pretrčavali umorne crveno-bele, stvarajući situacije za lake poene. Osam bivšeg Zvezdinog kapitena Simonovića vratili su „zelenima“ dvocifrenu prednost, koju je u završnici treće četvrtine prepolovio napadački usamljeni Braun.







PROČITAJTE JOŠ: Boža zna nešto što mi ne znamo: Šampion ABA neće igrati Evroligu i šta ćemo onda da radimo?





Ne i da sustigne rivala, zbog čega je trener crveno-belih Šakota posegao za nekonvencionalnim rešenjima. Upario je Čovića i Brauna, kako bi svog najboljeg igrača u ovom meču poštedeo gubljenja snage na prenosu lopte. Do 2:45 pre kraja, njih dvojica bili su jedini Zvezdini strelci u poslednjoj deonici sa ukupno devet poena. Premalo za pobedu nad motivisanim i kvalitetnim protivnikom.





DVORANA „Stožice“. Gledalaca: 5.000. Sudije: Belošević, Pukl, Juras.

CEDEVITA OLIMIPIJA: Krušlin 9, Boutrajt 17 (4/6 za tri), Krampelj, Hopkins 4, Murić 2, Mulalić, Mekintajer 8, Blažič 3, Stipanović 8, Zagorac, Simonović 16 (4/8 za tri), Cirbes 8.

C. ZVEZDA: Kuzmić 4, D. Braun 5, Čović 6, L. Braun 17 (5 as, 4 sk), Davidovac 5, Lazić, Faje 3, Beron 10, Gist 5, Dženkins 6, Simanić 3, Odžo.