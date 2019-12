Novosti online | 01. decembar 2019. 01:53 | Komentara: 0





Srpski košarkaši Nikola Jokić, Nemanja Bjelica i Bogdan Bogdanović imali su epizodne uloge u svojim ekipama, uz samo povremene bljeskove i generalno skromne nastupe.





Bogdanović je pogodio prvu trojku Kingsa posle 11 uzastopnih promašaja, ubacio je važnu za začetak Hildove serije koja je donela Kingsima produžetak, ali je promašio važan šut i napravio faul u penal završnici.





Međutim, u poslednjih nekoliko minuta Hild se raspucao i nakon 1/10 pogodio dve trojke i vezao osam poena čime je doneo Kingsima produžetak.





Košarkaši Sakramento Kingsa savladali su ekipu Denver Nagetsa na svom parketu sa 100:97 (17:27, 23:30, 27:18, 23:15, 10:7) posle velikog preokreta u drugom delu utakmice!Jokić je tek u završnici meča počeo češće da šutira, ali se ispromašivao (3/11), pa je duel završio sa tek 7 poena. Podredio se naš centar timskoj igri i ostvario 10 skokova uz 6 asistencija i neizmeran doprinos u odbrani, ali je slabio u ritmu cele ekipe kako se bližio kraj meča.Jednako loše šutersko veče imali su i njegovi zemljaci s druge strane. Bjelica je stigao do dabl-dabla sa 10 poena (3/11) i 12 skokova uz 5 asistencija, ali neubedljiv zbog lošeg šuta i 5 izgubljenih lopti.Nagetsi su kao i pre mesec dana potpuno ograničili Bogdanovićev doprinos u napadu, ubacio je takođe 10 poena uz očajnih 4/16 iz igre (2/8 trojke).Generalno loše šutersko veče celog tima ga je ostavilo na samo 5 asistencija iako je kreirao znatno više otvorenih šuteva. Imao je i 4 skokaNa kraju to ipak nije koštalo Sakramento, jer je Džamal Marej očajno odigrao poslednji napad Denvera, kada je umesto da šutira trojku za produžetak, driblao dok se nije "zarobio" pod košem.Nagetsi su počeli sjajno, u prvoj četvrtini je dominirao Heris sa čak 18 poena na čemu su gosti i izgradili prednost koji su čuvali do same završnice.Kingsi su očajno šutirali pa su sve vreme zaostajali oko 10 poena, uspevši samo jednom krajem trećeg perioda da se primaknu na -3, ali je Denver lako odbio taj nalet.Indispodirani Jokić imao je dva penala na 30 sekundi do kraja, ali je iskroistio samo jedno, da bi u narednom napadu Hild pogodio za dva i duel odveo u produžetak (90:90).Usledila je "rezultatska" klackalica, ali su Kingsi imali raspoloženije pojedince, Barns je "izmislio" nekoliko koševa, dok su gosti bili bezidejni u završnici i tako stigli do tek drugog poraza na gostovanjima ove sezone.Kingse je do osme pobede u poslednjih 13 mečeva predvodio Barns sa 30 poena (10/19), dok je Hild meč završio sa 21 (7/20, 3/13 trojke) uz 7 skokova.Dabl-dabl je ostvario Rišon Holms sa 13 poena i 10 skokova, dok su po 6 dodali Džofez i Džejms.Najefikasniji u ekipi Nagetsa bio je Heris sa 25 poena (8/16), od čega je 18 ubacio u prvoj četvrtini, a bio potpuno nevidljiv u završnici.Marej je dodao 15 (6/16), dok je dabl-dabl ostvario Vil Barton sa 14 poena i 12 skokova uz 5 asistencija.Dvocifren učinak imali su još Grent sa 12 i Bizli sa 11 poena.