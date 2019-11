V. Preradović | 25. novembar 2019. 19:46 > 20:05 |

NA početku drugog trenerskog mandata u Crvenoj zvezdi, Dragana Šakotu dočekao je aplauz oko 2.000 navijača u hali „Aleksandar Nikolić“. Mnogi od njih nisu bili svedoci prvog od pre skoro 13 godina. Aplauz se prolomio i po završetku debija iskusnog 67-godišnjeg stručnjaka, u kojem je srpski i jadranski šampion nadigrao ekipu Mornara – 105:82.





Kao što je i najavio na promociji, Šakota nije želeo da izmeša karte posle samo par treninga sa timom. Izveo je petorku privremenog prvog trenera Gavrilovića, s kojim je tokom meča često razmenjivao mišljenja. Neke promene su se ipak nazirale...





PROČITAJTE JOŠ: Šakota spreman za premijeru: Svi u Evropi zavide Zvezdi





Igrači su ušli u utakmicu sa evidentnom željom da se dokažu novom treneru, energijom su poput bure oduvali Barane u prvoj četvrtini (28:9). Uočljivo je bilo i naraslo šutersko samopouzdanje kod pojedinih prvotimaca, posebno kod kapitena Lazića, koji je trojkama kažnjavao pokušaj stratega gostujućeg tima Pavićevića da zonskom odbranom testira šut crveno-belih, prilično loš u prethodnim utakmicama.





Dženkins je bacanjem na parket u trenutku kad njegov tim ima 19 poena rednosti zaslužio ovacije publike, dok je aplauzom propraćen povratak u ekipu Džejmsa Gista, koji je zbog disciplinskih mera propustio evroligaške mečeve sa Albom i Žalgirisom.







PROČITAJTE JOŠ: Pavićević pred Zvezdu više o svom timu: Mornar je ekipa bez karaktera, ako nas ne ubede da mogu da igraju zajedno, zna se šta sledi





Crveno-beli nisu briljirali u duelu sa Baranima, posebno u odbrani tokom druge i treće četvrtine, ali to u ovom trenutku nije neophodno. Od prvog do poslednjeg minuta držali su pod kontrolom protivnika, koji je samo u par navrata stigao nadomak jednocifrenog zaostatka, uglavnom individualnim kvalitetima Pulena.





Promene nagoveštavaju i neki statistički parametri, koji odskaču od profila Zvezdine igre u dosadašnjem delu sezone – 30 asistencija i samo osam izgubljenih lopti. Mnogo ozbiljniji test imaće u četvrtak protiv Valensije u 11. kolu Evrolige. Na istom mestu.







HALA „Aleksandar Nikolić“. Gledalaca: 2.357. Sudije: Petek, Nikolić, Peić.

C. ZVEZDA: Kuzmić 6, Čović 12 (7 as), L. Braun 10 (7 as), Davidovac 8, Lazić 13, Faje 5, Beron 8, Dobrić 7, Gist 10, Dženkins 11, Simanić 2, Odžo 13.

MORNAR: Pulen 22, Nidam, Šehović 2, Mugoša, Rajli-Ros 3, Begić 10, Vujošević, Pavićević, Voler 8, Markota 12, Vranješ 9, Bjelica 16.

28:9, 25:31, 19:20, 33:22