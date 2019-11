Novosti online | 25. novembar 2019. 09:51 | Komentara: 0

Novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije Igor Kokoškov dobio je dozvolu od kluba Sakrameno Kingsa da vodi nacionalni tim tokom„prozora”, kvalifikacijama tokom sezone za naredno Evropsko prvenstvo 2021. Prvi susret sa Orlovima Kokoškov će imati već u februaru, kada Srbija igra utakmice sa Gruzijom i Finskom.





„ Navijači reprezentacije znaju da postoje lige koje ne mogu da daju svoje igrače, to je NBA, to je Evroliga. To znači da ćemo se oslonitina igrače koji su slobodni, zdravi voljni da pomognu i to je šansa za neke mlade da se nametnu, da pokažu da imaju potencijal i talent za neke buduće akcije“, rekao je IgorKokoškov u razgovoru za “Glas Amerike”.





Ovim je novi selektor Srbije potvrdio da je dobio dozvolu od NBA kluba da bude odsutan tokom “prozora”.





„ To je bila glavna začkoljica da tako kažem, ili nešto oko čega smo se dogovarali. Moj uslov je bio da prihvatim ceo paket obaveza, da ne budem selektivan kao selektor, da preuzmem samo neka, nazovi, velika takmičenja. Tu su kvalifikacije za Olimpijske igre i svi se nadamo plasmanu, ali moj uslov je bio da radim sve, pa i „prozore“, što nije bilo lako. Iskoristili smo informacije nekih drugih timova, situaciju Serđa Skariola, koji je svetski prvak i u NBA, i u FIBA takmičenju. Kad si pomoćnik u klubu situacija je malo drugačija i to je bila olakšavajuća okolnost“.





Za “Glas Amerike” Kokoškov je prokomentarisao i priču oko Frenka Kaminskog, standardnog igrača Feniksa srpskog porekla - FrenkaKaminskog.