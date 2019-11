Novosti online | 24. novembar 2019. 15:25 | Komentara: 0

Luka Dončić briljira u SAD. Slovenac je preporodio Dalas, i polako se nameće kao jedan od kandidata za MVP ligaškog dela najkvalitetnije lige sveta, s obzirom da ima u proseku trišl-dabl po meču. Amerikanci pišu hvalospeve o Dončiću, a kritikuju Vladu Divca, koji je na draftu 2018. godine, kao generalni menadžer Sakramenta, imao priliku da izabere Luku, ali se odlučio na Marvina Beglija.

Novinar ESPN-a Tim Mekmen je, u razgovoru sa Adrijanom Vojnarovskim, otkrio razlog ovakve Divčeve odluke.

"Koliko sam ja razumeo situaciju, to što je Divac bio blizak sa Lukom i to što je poznavao njegovog oca je uticalo na stvari. On jednostavno nije imao dobro mišljenje o njegovom ocu i išao je logikom 'kakav otac, takav sin'. Vlade, to jednostavno nije tačno, on je potpuno druga osoba... Uprskao si stvar", izjavio je Mekmen.