23. novembar 2019. 22:14

Ne kažu bez razloga da je forma prolazna, a klasa večna. Odličan primer svega toga je Peđa Stojaković. Jedan od najboljih trojkaša u istoriji NBA lige je pokazao mlađima kako se to radi.

Bez zagrevanja, u košulji i pantalonama, je „cepao mrežicu“. Ubacio je 11 trojki iz isto toliko pokušaja.



Odmah pored njega je stajao Nemanja Bjelica koji je „kontrolisao“ da ne nagazi liniju, dok mu je lopte vraćao Bogdan Bogdanović.

Pogledajte kako je to izgledalo...