Naš centar je imao 18 poena, 16 skokova i 10 asistencija za 35 minuta na parketu, efikasniji je bio Mari sa 22 poena, a Braun je odskočio u Bostonu sa 22 uz 10 skokova.

Od starta je dominirao Denver otišavši munjevito na 16 razlike već u prvoj deonici, ali se na kraju ipak kockao kada je Boston prišao na 84:83.

Do kraja, ipak su Nagitsi održali distancu i nisu dozvolili maksimalnu neizvesnost, sa linije penala su potvrdili pobedu.

Praying that everything is ok for Kemba Walker- #Celtics



