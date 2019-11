V. Preradović/Novosti online | 21. novembar 2019. 18:30 > 21:45 |

PREKINULI su košarkaši Crvene zvezde gubitnički niz na jedini mogući način u doba krize – čeličnom voljom i još čvršćom odbranom. Posle tri uzastopna poraza u Evroligi, pogotkom Lorenca Brauna 15 sekundi pre kraja pobedili su Žalgiris u Kaunasu (61:59), ekipu koja je takođe očajnički tražila izlaz iz negativne serije.





Želja crveno-belih da dokažu da su bolji nego što igre i rezultati govore, bila je velika koliko i podrška fanatičnih navijača domaćinu u popularnoj „zelenoj šumi“. Problemi iz prethodnih utakmica nisu nestali, organizacija napada trajala je predugo, zbog čega su u prvom poluvremenu šutnuli čak 13 trojki, većinu u poslednjim sekundama.







Međutim, u drugoj četvrtini odbrana je zaključala reket za prodore Žalgirisa, boljim skokok smanjen je broj napada rivala. Kvalitetnija defanziva ubrzala je Zvezdinu igru, izvukla je iz zamke najčešće bezidejnih pozicionih napada i otvorila prostor za postizanje lakših poena.





Talas koji je Zvezdu poneo do šest poena prednosti zaustavljen je domaćinskim sudijskim kriterijumom. Bez mogućnosti da nastavi da zida samopouzdanje odbranom, naš tim ostao je privremeno i bez jednostavnijih napadačkih rešenja. Ipak, Beron je uspeo da izvuče iz rukava koševe kojima su crveno-beli u poslednju četvrtinu uneli minimalno vođstvo.







Dva tima sa brojnim problemima u igri vodila su rat nerava do poslednje sekunde. Smenjivale su se greške, loše kreirani napadi, nerezonski šutevi. Pobeda je bila neuporedivo važnija od načina na koji će se do nje doći. Pod nešto manjim psihološkim pritiskom od Žalgirisa, Zvezda je do trijumfa stigla poenima Brauna posle promašaja Berona i skinula sa sebe deo ogromnog tereta koji je ponela na ovonedeljnu evroligašku turneju.





Sada će imati malo vremena da pokuša da se stabilizuje, jer je očekuju dve utakmice u Beogradu – protiv Mornara i Valensije.







DVORANA „Žalgirio arena“. Gledalaca: 14.033. Sudije: Jerezuelo, Panter, Viklicki.

ŽALGIRIS: Vokap 7, Lekavičijus 9, Hejs 1, Jankunas 2, Lukošunas, Milaknis 3, Geben, Jokubaitis, Ledej 5, Lendejl 10, Grigonis 11, Ulanovas 11.

C. ZVEZDA: Kuzmić 3, Čović 3, L. Braun 12 (5 sk), Davidovac 4, Lazić 2, Faje 5, Beron 14, Dobrić 6, Dženkins 6 (5sk), Simanić 2, Jovanović, Odžo 4 (5sk).

21:16, 10:17, 15:14, 13:14