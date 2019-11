Tanjug | 18. novembar 2019. 00:07 | Komentara: 0

Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri posle pobede protiv Crvene zvedze u večitom derbiju, rekao je da je utakmica bila teška, ali da je njegov tim zaslužio trijumf.



Crno-beli pobedili su Crvenu zvezdu 75:72 u 7. kolu ABA lige."Bila je izuzetno teška utakmica. Bilo je veoma teško dobro igrati. Mislim da smo zaslužili pobedu, jer smo u ključnim momentima imali više enegrije. Imali smo dobar start, na kraju druge četvrtine pustili smo ih da se vrate. Sve je bilo fizičcka tuča. Nismo igrali sjajno, daleko od toga. Nismo pogodili olimpijski bazen, ali smo na energiju ina loptu dobili Zvezdu. Veliki derbi, važna utakmica i pobeda I to je to to", rekao je Trinkijeri na konferenciji za medije posle meča.Trinkijeri je upitan i da li njegovom timu neodstajalo samopouzdanje u trećoj četvrtini, kada je zakazao šut."Mislim da nije stvar nesampouzdanja, jer bismo izgubili utakmicu. Svi smo želeli da igramo bolje, ali kada smo ušli u kontatk, blokada... Nismo se snašlli kako treba. Bilo je teško da uđemo u reket", rekao je Trinkijeri, koji je odgovorio i na pitanje da li će njegov tim uivati u trijumfu."Jedna od najvažnijih stvari je da uživaš u životu. Ja sam u tome najgori, nadam se da su moji igrači bolji", zaključio je