17. novembar 2019. 19:30 > 22:10

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu sa 75:72 (26:19, 17:18, 13:18, 19:17) u derbiju sedmog kola ABA lige.

Partizan je do pobede predvodio Kori Volden sa 13 poena, a jedan manje postigao je Nemanja Gordić.

U ekipi Zvezde istakao se Filip Čović sa 14 poena, dok je Majkl Odžo dodao 11.

Partizan sada ima pet pobeda i dva poraza, dok Zvezda ima četiri trijumfa iz sedam mečeva.

Zvezda je bolje počela meč, povela je sa 4:8, ali je Partizan predvođen Voldenom preokrenuo rezultat na 12:8. Crno-beli su dobrom igrom u finišu prve deonice stigli i do dvocifrene prednosti (24:13).

Ekipa Andrije Gavrilovića je do kraja prve četvrtine uspela da smanji na sedam poena razlike (26:19), ali su crno-beli u drugoj četvrtini predvođeni Voldenom, Mozlijem i Veličkovićem stigli do maksimalnih plus 14 (43:29). Zvezda je, ipak, serijom 8:0 u finišu deonice koja je završena trojkom Berona smanjila na sedam poena zaostatka na poluvremenu.

Partizan je slabo odigrao treću deonicu što je Zvezda iskoristila i prvo prišla na samo poen zaostatka, a potom posle trojke Dženkinsa i povela prvi put od početka meča (54:55). Poenima Voldena Partizan je na poslednji odmor otišao sa plus jedan, da bi nakon tehničke greške koju je zaradio Gist "pobegao" na 64:58, ali su Čović i Odžo ponovo vratili Zvezdu na koš zaostatka.

Varnice na terenu, dugo većanja sudija posle faula nad Ćovićem, nesportske lične greške, obeležili su sredinu poslednje deonice. Zvezda u tim momentima nije iskoristila priliku da ponovo povede, pa je Partizan nakon trojke Gordića tri i po minuta pre kraja otišao na plus šest - 72:66. Nakon prodora Jaramaza i faula nad njim, tehničku grešku zaradio je i trener Zvezde, ali je Partizan od tri iskoristio samo jedno slobodno bacanje (73:66).

U neizvesnoj završnici, punoj tenzija, bolje se snašao Partizan. Čović je promašio šut za pobedu, potom je napravio nesportski faul, i na kraju je nagazio aut liniju, pa su crno-beli slavili u prvom ovosezonskom derbiju.

PRVA ČETVRTINA



Rade Zagorac promašio je trojku, a onda Mo Faje pogađa šut s poludistance, 0:2 . Zagorac je iznudi faul i pogodio je oba slobodna, 2:2 . Faje ovoga puta nije uspeo da pogodi. Na drugoj strani Jaramaz je promašio trojku, a istom merom uzvratio je Bili Beron. Zagorac je izgubio loptu i Beron poentira iz kontre, 2:4 . Novica Veličković promašio je trojku. Mo Faje prolazi pored Veličkovića i naslanja loptu na tablu, 2:6 . Kori Volden promašio je za dva, ali je Veličković obezbedio novi napad i potom poentirao, 4:6 .

Dobra odbrana Partizana, međutim Dobrić je fauliran na isteku napada. Pogodio je oba bacanja, 4:8 . Veličković ovoga puta nije uspeo da poentira pod košem. Braun pravi faul nad Voldenom koji će imati tri slobodna bacanja. Pogodio je sva, 7:8 . Volden krade loptu Čovića i onda u kontranapadu poentira uz faul, 10:8 . Faul Rašona Tomasa nad Džejmsom Gistom. Zvezdin Amerikanac promašio je oba bacanja. Mozli pogađa za seriju Pratizana 8:0. Prekidaju crveno-beli seriju Partizana - 12:10.

Mo Faje nije uspeo da pogodi težak šut. Veliki promašaj Zagorca, ali uvek aktivni Mozli biva fauliran od strane Fajea. Mozli pogađa oba, 15:10 . Ponovo bacanja. Ovoga puta fauliran je Dobrić koji pogađa 2/2, 15:12 . Nemanja Gordić pogodio je pored Čovića, 17:12 . Dženkins je pogodio jedno slobodno bacanje, 17:13 . Opet bacanja, sada za Partizan. Volden pogađa oba, 19:13 . Sjajna rampa Mozlija nad Gistom. Potom Mozli poentira uz faul, 22:13 . Tajm-aut Gavrilović.

Ni to ne pomaže Zvezdi, evo ga Tomas opet poentira - 24:13, dvocifrena prednost Partizana. Dobrić vraća na minus devet. Partizan gubi loptu, pa Čović lagano prolazi do koša - 24:17. Dobrić udara blokadu Gordiću, Odžo na liniji penala i ubacuje oba - 24:19. Mozli zakucava za plus sedam u korist domaćin / 26:19 na kraju prve deonice.

DRUGA ČETVRTINA

Majkl Odžo posle ofanzivnog skoka dolazi do koša uz faul, 26:22 . Tomas je prošao Davidovca koji ga faulira. Amerikanac je ponovo polovičan, 27:22 . Odlična odbrana Zagorca nad Odžom i posed je za Partizan. Rade Zagorac pogađa trojku, 30:22 . Ponovo faul nad Odžom, koji ovoga puta pogađa jedno bacanje, 30:23 . Janković poentira za dva, 32:23 .

Faul u napadu Majkla Odža. Nemanja Gordić nije pogodio težak šut, ali je Janković obezbedio novi napad Partizanu. Crno-beli nisu realizovali napad. Potom je Čović iznudio faul za dva slobodna bacanja. Pogodio je oba penala, 32:25 . Filip Čović promašio je trojku. Istom merom uzvraća Ognjen Jaramaz. Beron gubi loptu, ali Partizan ne uspeva da poentira iz kontranapada.



Simanić faulira Veličkovića koji pogađa oba bacanja, 34:25 . Zvezda nije uspela da pogodi, a onda Veličković ponovo pogađa, 36:25 . Kuzmić je fauliran i poslat na liniju penala. Centar pogađa jedno bacanje, 38:26 . Dobra odbrana Dženkinsa, Zagorac nije uspeo da pogodi. Lorenzo Braun pogađa za tri poena, 38:29 . Bili Beron nije uspeo da pogodi trojku.

Veličković ostavlja loptu Jankoviću koji pogađa uz faul, 41:29 . Loše dodavanje Berona i Janković krade loptu. Gordić uvećava prednost Zvezde, 43:29 . Dobra asistencija Brauna za Gista, 43:31 . Loš faul Veličkovića i Džejms Gist poentira - 43:34 . Beron pogađa trojku i ide se samo na minus šest za Zvezdu na veliki odmor - 43:37.

TREĆA ČETVRTINA

Jaramaz krade loptu i snažno zakucava, 45:37 . Mo Faje promašio je trojku, a onda ni Veličković nije uspeo da poentira. Bili Beron poentira za prve poene Zvezde u 3/4, 45:39 . Dug napad Partizana, Zagorac je promašio trojku, a onda Veličković uspeva da dođe do "mrtve" lopte. Faje je skida i napad je za Zvezdu.

Majkl Odžo poentira uz faul. Kada se prizemljavao udario je laktom u glavu Jaramaza. Videćemo da li ima elemenata za nesportski faul nad bekom Partizana. Odžo će imati dodatno slobodno bacanje, ali mu je i dosuđena nesportska nakon što se prizemljavao. Jaramz diže prednost domaćih - 47:42.

Lorenco Braun pogađa trojku i Zvezda je na jednom posedu - 47:45. Tomas pronalazi poene ispod koša - 49:45. Crveno-beli nastavljaju da tope prednost, samo su na minmus jedan posle poena Lazića sa penala. Tomas sa penala oba puta siguran, pa Kuzmić uzvraća na isti način.

Ni Janković ne prašta sa linije penala - 53:50. Gist promašuje, Amerikanac je u strašnom padu forme. Borba Jankovića i Kuzmića, bivši reprezentativac izlazi kao pobednik. Evo ga i Dženkin, njegov prvi poen iz igre - 53:52. Čović nije uspeo da isprati Voldena i dosuđen je faul. Partizanov Amerikanac pogađa jedno bacanje, 54:52. Dženkins pogađa trojku, 54:55! Lep potez Voldena, vraća prednost na stranu crno-belih, 56:55.



ČETVRTA ČETVRTINA



Pej dž s puno osećaja pogađa na startu 4/4, 58:55 . Koraci su dosuđenji Kuzmiću. Kori Volden promašio je trojku iz koraka unazad. Filip Čović iz velike udaljenosti pogađa trojku, 58:58 . Nemanja Gordić vraća trojku, 61:58. Džejms Gist pravi faul u napadu, a onda dobija i tehničku. Utakmica je za njega gotova. Gordić opet pogađa trojku 64:58.

Sjajna saradnja Odža i Dženkinsa i centar Zvezde pogađa, 64:62. Pejdž nije uspeo da pogodi za tri, a Mozli pravi faul u napadu prilikom skoka. Izbio je manji incident na terenu. Janković je faulirao Čovića, došlo je do verbalnog sukoba Zagorca i plejmejkera Zvezde. Na kraju samo tehnička Zagorcu i Čović pogađa jedno bacanje, 64:63.





Čović nije pogodio trojku, Dženkins dolazi do lopte, a onda Odžo nije uspeo da poentira. Čovića je zamenio Braun. Posle ofanzivnog skoka Volden poentira, 66:63. Braun lako prolazi i pogađa, 66:65. Nikola Janković pogađa uz faul, ali je promašio bacanje, 68:65. Dejan Davidovac promašio je trojku, ali Partizan nije uspeo da obezbedi skok.







Beron je faulirao Jaramaza, a bek Partizana pogađa jedno, 69:66. Očajno dodavanje Odža, Braun nije mogao do lopte i Zvezda gubi loptu. Nemanja Gordić pogađa trojku preko Odža za eksploziju oduševljenja u Areni, 72:66. Tri sekunde u reketu Odžo. Arbitri su dosudili faul Odža nad Jaramazom što je razljutilo klupu Zvezde, koja dobija tehničku. Od tri bacanja, crno-beli su pogodili samo jedno 73:66. Dejan Davidovac pogađa težak šut, 73:68.







Potom greška u napadu Partizana, Mozliju su dosuđene tri sekunde. Čović je hteo iza leđa da doda loptu do Kuzmića, ali je pogrešio. Gordić ovoga puta nije uspeo da pogodi trojku. Jaramaz pravi faul i Čović će imati dva slobodna bacanja i koristi oba - 73:70. Drama u Areni.









Hteo je Čović da bude heroj, ali će na kraju biti tragičar. Promašio je sve u šutu za tri poena, a potom je napravio nesportski faul nad Pejdžom. Na pet sekundi do kraja Pejdž pogađa bacanja,75:72. Kakva greška Partizana. Nisu uspeli dobro da izvedu loptu i ona pripada Zvezdi. Do kraja je ostalo tri sekunde. Tajm-aut Gavrilović. Čović je bio u autu kada je uhvatio loptu i ona pripada Partizanu. Sada tajm-aut Trinkijeri i pobeda Partizana.