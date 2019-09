Novosti online | 17. septembar 2019. 08:34 |

Reprezentativac Srbije Bogdan Bogdanović je negirao da su postojali bilo kakvi sukobi unutar nacionalnog tima. On je za Prvu televiziju govorio po povratku u Beograd sa Svetskog kupa u Kini.

"Tu smo mi, držimo se, imamo sjajnu atmosferu koja se nije kvarila i dovodila u pitanje. To nas je držalo i držaće nas zauvek. Pisaće se svašta, ali mi znamo šta imamo. To je to ", rekao je Bogdanović .

Bogdanovićnije želeo da se previše govori o individualnim prizanjima koje je dobio na Mundobasketu.

"Lepo je što je makar neko dobio nagradu, ali reprezentacija nije jedan igrač. Hvala ljudima koji su došli tamo. To bih uzdvojio", istakao je Bogdanović.



Da podsetimo, Srbija je na Mundobasketu dominirala tokom prve faze takmičenja pobedama nad Angolom, Filipinima i Italijom, slavila je i protiv Portorika na startu druge faze, ali je onda usledio poraz od Španije.