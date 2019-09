Mi. R. | 16. septembar 2019. 13:31 > 18:12 | Komentara: 0

Porodica Micić, mnogobrojni prijatelji, kao i ljudi iz sveta košarke ispratili su danas na večni počinak Veselu Micić, majku srpskog košarkaškog reprezentativca Vasilija i snouborderke Nine

PORODICA Micić, mnogobrojni prijatelji, kao i ljudi iz sveta košarke ispratili su danas na večni počinak Veselu Micić, majku srpskog košarkaškog reprezentativca Vasilija i snouborderke Nine. Nekoliko stotina ljudi se okupilo na Novom groblju kako bi se oprostilo od Micićeve, koja je preminula prethodnog ponedeljka posle teške bolesti.

Veliki gubitak zatekao je Vasu na Svetskom kupu i to dan pred četvrtfinalni duel sa Argentinom, ali je on skupio snagu i ostao do kraja šampionata sa timom. Taj borbeni duh nasledio je od majke, koja je kako se juče često moglo čuti, bila snažna žena. Vodila je veliku bitku i borila se sve dok je imala snage, ali borbu prošle nedelje, u 60. godini, nažalost izgubila. U tužnom govoru se moglo čuti po čemu će ostati upamćena:

Pročitajte još - TUŽNA VEST PRED DUEL SA ARGENTINCIMA: Preminula majka Vasilija Micića







- Ona je stvarno bila vesela i svi su bili veseli u njenom prisustvu. Imala je neverovatnu energiju, snagu, volju, veru... Bila je dobar prijatelj, kolega, divna supruga, a pre svega dobra i ponosna majka. Dobra majka je ona koja daje. A ona je celu sebe dala svojoj deci. U njih je usadila najlepše vrednosti. Naša draga Vesela će zauvek živeti kroz uspehe njene dece - Nine i Vase. Njen najveći uspeh je to što je od njih napravila dobre ljude, profesionalce i uzore mnogima. Naravno, zajedno sa svojim suprugom s kojim je gradila jedan lepši svet. Naša Vesela danas odlazi sa mnogo trijumfa, a mi ćemo je zauvek pamtiti. Kažu da se odlaska ne boje samo ljudi čiji život ima najveću vrednost. Takva je bila i naša Vesela.

Sahrani su prisustvovali Vasini košarkaški prijatelji, nekadašnji saigrači i treneri: Dušan Ivković, Marin Sedlaček, Luka Mitrović, Duško Savanović, Miško Ražnatović, Dejan Milojević, Goran Ćakić, Ivan Todorović (Mega Bemaks), Slobodan Klipa, Marko Pavlović i Igor Vujičin (Crvena zvezda), Rade Zagorac i Nikola Janković (Partizan) i mnogi drugi.