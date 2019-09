Mi. ROGAČ | 14. septembar 2019. 08:34 |

POSLEDNjIH dana skoro da ne postoji osoba u Srbiji koja ne nagađa razloge poraza košarkaša u četvrtfinalu Mundobasketa. Često se kao jedan može čuti: "E da se nisu povredili Miloš Teodosić i Dragan Milosavljević..." Istina je da su iskusni bekovi mnogo nedostajali srpskom timu, ali ni sam Milosavljević ne može da garantuje da bi nešto promenili.



- Pa niko to nije mogao da zamisli. Očekivalo se da bude barem u polufinalu, ako ne u finalu. Nije bilo sreće za nas. Došao je loš momenat baš kad ne treba. Skroz je u redu biti i među pet najboljih ekipa na svetu. Ostaće žal zauvek, jer smo dobro radili, na pripremama nismo imali poraz... Ali samopouzdanje je palo u najgorem trenutku. Lepo je što smo dobili Amerikance, kao što je bitno i da pobedimo Češku. Sigurno da je bolje završiti takmičenje trijumfom. Oni igraju dobro, možda su i najveće iznenađenje, ali mi smo kvalitetniji tim.





IZNENAĐENjA NA ŠAMPIONATUNA šampionatu u Kini najveći favoriti nisu došli do borbe za medalju.

- Zna se da je četvrtfinalni meč najbitniji. Argentinci su me baš iznenadili, ne znam da li smo mogli da očekujemo da nam stvore toliko problema. Ali očigledno kad je eliminaciona faza, jedna utakmica, može da se namesti da slabija ekipa iskoristi loš dan favorita.





- Odmah sam znao da je ono najgore - kao iz topa odgovara igrač koji je već imao tešku povredu kolena 2014. godine, samo što je tada drugo bilo u pitanju. - Mnogo mi je bilo teško da gledam utakmice. Prvo, zbog toga što sam doživeo ovakvu povredu i čeka me godinu dana pauze. A drugo, jer sam stvarno imao ogromnu želju da pomognem nacionalnom timu. Šta da se radi, pozitivan sam i jedva čekam da zaigram ponovo košarku.

- To nije posledica fizičke nespremnosti, već nekog zamora u glavu. Tih povreda ranije nije bilo ovoliko. Previše se u sportu sve vrti oko novca. Sve manje se misli na igrače, koji imaju malo vremena za oporavak tela. Mada, mi smo potpuno svesni tog rizika i sa tim živimo.





- Naravno da bih to najviše voleo - završio je lepom željom razgovor Milosavljević.





GOSPODA IZ MALAGE





- Stvarno su se poneli kao gospoda i kad je bila operacija u Austriji, i posle toga. Bili su uz mene, dali mi veliku podršku. Nisam očekivao takav tretman. Mnogo sam im zahvalan. Operacija je prošla kako treba. Sad ide sve polako, bitno je da se mnogo bolje osećam. Imam vremena da ispravim neke nedostatke, da radim na telu. Posvetiću se i nekim segmentima života, koje zapostavimo dok igramo. Tri meseca ću biti u Beogradu, a onda nastavljam sa oporavkom u Malagi.

- Možda bi bilo drugačije da smo mogli da igramo, a možda i ne bi. To nažalost, nikada nećemo saznati - sa setom u glasu priča Gagi, za "Novosti". - Čuo sam se sa saigračima. Po njihovim izjavama može da se zaključi kako su doživeli taj poraz od Argentine. Sad se u Srbiji stvara slika da je ovo tragedija, ali sigurno da je igračima najteže. Oni su odvojili celo leto, trenirali, borili se. Ovo je generacija koja je pravila neverovatne uspehe. S razlogom se stvorila euforija. Sasvim je logično da su svi očekivali mnogo. Imali smo sjajnu ekipu na okupu ovog leta, ali podlegli smo pritisku.I za Dragana je bilo veoma čudno da gleda susret Srbije i SAD u razigravanju od 5. do 8. mesta.Jedan od teških trenutaka koji je poljuljao "orlove" još tokom priprema bio je Milosavljevićev izlazak sa terena na meču "Akropolis kupa" protiv Turske.Pokušao je Dragan da objasni kako se dogode te povrede bez ikakvog kontakta na terenu.Na pitanje da li je olakšavajuća okolnost činjenica da je već prolazio kroz isti period, Gagi daje pozitivan odgovor.- Lakše mi je zbog toga, jer tačno znam šta me čeka. Trajaće baš dugo, ali sada neću praviti neke greške koje sam prošli put pravio. Mogao bih možda da se vratim na kraju sezone, ali realnije je da budem spreman za početak sledeće.Pozitivne misli održavaju Draganovu nadu da će ponovo nositi dres sa grbom Srbije.NAŠ reprezentativac je ove godine produžio ugovor sa španskom Malagom na još dve sezone. To mu daje sigurnost i u procesu oporavka.